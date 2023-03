GF Vip: Luca Onestini e Bea Bozzuto stanno insieme?/ Gli indizi social della modella

Bea Bozzuto e Luca Onestini, la modella “rompe il silenzio” su Instagram

Pensare di partecipare per la seconda volta al medesimo reality significa aver messo in conto, di gran lunga, che la propria vita privata e sentimentale venga messa alla mercé di pubblico e mondo del gossip. Luca Onestini, bissando la sua esperienza al GF Vip, di sicuro avrà seguito tale ragionamento è sarà probabilmente pronto ad affrontare una nuova gatta da pelare che arriva direttamente dal mondo fuori la Casa più chiacchierata d’Italia.

Nelle prossime puntate Luca Onestini potrebbe dunque tornare al centro della scena per via di alcune indiscrezioni emerse proprio nelle ultime ore. Prima di entrare nuovamente a far parte del cast del GF Vip, Luca Onestini avrebbe infatti avuto una tenera amicizia con Bea Bozzuto. Con la modella, almeno dal punto di vista ufficiale, non sarebbe scoccata la scintilla e al novero della cronaca rosa non risulta una relazione sentimentale tra i due. La giovane non sembra però dello stesso avviso, stando alla carrellata di contenuti pubblicati nelle ultime ore su Instagram.

Bea Bozzuto, video in compagnia del protagonista del GF Vip: “Luca Onestini mi ha mentito? Perchè…”

Bea Bozzuto si è infatti prestata alle curiosità dei suoi followers che, ingenuamente, hanno tirato fuori la vecchia amicizia proprio con Luca Onestini. In un primo post, un utente domanda “stranamente”: “Luca ti ha mentito?”. E la risposta della modella è quanto mai enigmatica: un video in compagnia dell’attuale concorrente del GF Vip in atteggiamenti di serenità e divertimento con tanto di didascalia palesemente ironica: “Perché dovrebbe?”, con aggiunta di emoticon che ride a crepapelle.

Bea Bozzuto non si ferma però al video e alimenta ulteriormente la curiosità dei fan dei rumors di gossip. Un altro utente curioso la incalza sullo stato della relazione con Luca Onestini, domandando appunto se tra di loro vi sia un’amicizia. Anche questa volta, la risposta sembra un vero e proprio rompicapo ma dalla soluzione agevolmente deducibile. Bea Bozzuto risponde postando una canzone di Lazza intitolata “Silenzio”, lasciando che il dubbio generi ulteriore hype sulla vicenda. Non resta che osservare le prossime puntate del GF Vip per capire se il tema sarà trattato con Luca Onestini o se il tutto resterà all’ombra del dubbio.











