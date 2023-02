GF Vip: Luca Onestini sbotta contro gli autori/ “Allora ci prendete in giro!”

Luca Onestini contro i tweet: “Voi forse non ci avete fatto caso…”

L’ultima puntata del GF Vip è stata letteralmente esplosiva; nuove rotture, liti furibonde e colpi di scena hanno caratterizzato la serata che anche nelle ore successive sembra aver lasciato particolari strascichi. In particolare, circola da questa mattina un video con protagonista Luca Onestini; per nulla contenuto di alcune scelte fatte dagli autori del GF Vip. Nel mirino dell’ex volto di Uomini e Donne sarebbero finiti i simpatici tweet mostrati da Giulia Salemi nel corso della puntata.

Edoardo Tavassi vince a bigliardo contro Onestini/ Il gieffino esulta, video è virale

Nel pieno del relax post puntata, Luca Onestini in compagnia di altri vipponi si è liberato in uno sfogo alquanto discutibile in riferimento ai tweet mostrati in diretta: “Ci fanno vedere quello che gli pare: voi forse non ci avete fatto caso ma ne hanno fatto vedere uno che aveva appena 107 visualizzazioni. Allora ci prendete in giro!“. Queste le parole al veleno di Luca Onestini, che in maniera piuttosto palese accusa di iniquità gli autori che selezionano i contenuti social da mostrare in diretta. Sulla stessa lunghezza d’onda sono sembrati anche i presenti, in particolare Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi.

GF Vip, Luca Onestini stuzzica Ivana: "Ti mancherò quando uscirai?"/ "Certo..."

Luca Onestini e lo sfogo sui contenuti social: Edoardo Tavassi rincara la dose

“Luca, io continuo a fidarmi di te: mi riferisco a quel discorso che abbiamo fatto, quello della gente che vede…Io mi fido tanto“. Questa la risposta di Edoardo Tavassi all’accusa di Luca Onestini verso le scelte degli autori. Non è chiaro a cosa si riferisca il romano ma è deducibile come la questione “tweet” sia già stata argomento di conversazione e discussione. Animata anche la reazione di Oriana Marzoli che sembrerebbe altrettanto d’accordo sull’iniquità nella scelta dei contenuti social da mostrare.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: scatta il bacio/ Fan sognano, ma il ritorno di fiamma…

Lo sfogo di Luca Onestini sarebbe secondo alcuni utenti della rete riconducibile al tweet in supporto di Nikita Pelizon. Tra i due è risaputo come non scorra buona sangue; dunque, il contenuto social colmo di complimenti per la giovane non deve essere stato gradito dall’ex tronista. Eppure, la tematica è già stata affrontata in passato e in diverse occasioni è stata proprio Giulia Salemi a fare chiarezza sulle scelte: la giovane spiegò come i tweet vengono selezionati solo in parte perché sarebbe impossibile mostrare il sentiment di tutti. A questo punto, la polemica di Luca Onestini appare leggermente sterile; è un’ovvietà il fatto che tra tutti i pareri in rete sia necessaria una cernita per la diretta televisiva.











© RIPRODUZIONE RISERVATA