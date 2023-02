GF Vip: Luca Onestini sbotta contro gli autori/ “E’ Inaccettabile! Qui c’è gente che…”

Luca Onestini, lo sfogo dopo l’ultima puntata del GF Vip: “Ma stiamo scherzano?”

In ogni puntata del Grande Fratello Vip le discussioni non mancano mai, ma l’ultima diretta è stata forse una delle più tese come dimostrato anche dal tanto discusso provvedimento disciplinare piombato su tutti i concorrenti. Terminata la puntata, qualcuno però si è lasciato andare a non pochi commenti di disaccordo e insofferenza, soprattutto in merito alle scelte fatte dagli autori del GF Vip. Il coinquilino in question è Luca Onestini, che dopo le vicissitudini della diretta si è fiondato in giardino per uno sfogo piuttosto articolato.

La critica di Luca Onestini contro gli autori del GF Vip sarebbe basata sulla gestione estemporanea delle clip: nello specifico, per l’ex volto di Uomini e Donne le cose verrebbero mostrate in maniera distorta e poco vicina alla realtà dei fatti. “Però quello che dico io: qui che ci sia gente che distorce la realtà è un fatto, ma che venga fatto anche durante la puntata è un altro. Io sono scioccato, ma cosa stiamo dicendo? scherziamo o facciamo davvero?”. Questo l’interrogativo polemico di Luca Onestini, che in presenza del suo gruppo di amici si lascia andare ad ulteriori perplessità.

Luca Onestini non ci sta: pesanti accuse verso gli autori del GF Vip dopo l’ultima diretta

“Non lo so se lo facciano per pareggiare un po’ la cosa e quindi cercare di dare equilibrio. Si, ma è inaccetabile: non puoi raccontare delle robe che non sono”. Il punto di vista di Luca Onestini sembra voler trovare anche una sorta di giustificazione alle clip messe in onda nel corso dell’ultima diretta. Dal suo punto di vista, il tutto forse sarebbe legato alla volontà non sbilanciare troppo in un senso piuttosto che in un altro il giudizio in merito agli accadimenti all’interno della Casa. Il tutto però, a suo dire avverrebbe senza tener conto della realtà dei fatti.

Al coro si aggiunge Nicole Murgia che risponde così al commento di Luca Onestini: “Pareggiare: ma se una persona fa quella roba, quella è. Che vuoi pareggiare o mascherare?“. Non è inoltre mancato il solito commento contro Nikita Pelizon che, dopo le rivelazioni di Giaele De Donà, ha suscitato nuovamente il giudizio negativo dell’ex volto di Uonini e Donne. “A me sta cosa fa paura”, ha chiosato Luca Onestini senza però avere un contradditorio. La sfuriata del vippone avrà certamente un seguito, dato che ultimemente Alfonso Signorini sembra ben lontano da lasciare passare le cose senza dare la giusta risonanza.











