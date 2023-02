GF Vip, Luca Onestini stuzzica Ivana: “Ti mancherò quando uscirai?”/ “Certo…”

Al Grande Fratello Vip 7 si riaccende il sentimento tra Ivana Mrazova e Luca Onestini: coccole, carezze e…

La casa del Grande Fratello Vip 7, ormai da qualche settimana, è stata stravolta dall’arrivo dei terribili ex; se Martina Nasoni e Matteo Diamante hanno dato vita a numerosi liti e messo in discussione, chi per un motivo, chi per un altro, gli equilibri nella casa, l’arrivo di Ivana Mrázová, ha invece fatto in modo di portare a galla sentimenti che lei e il suo ex, Luca Onestini, credevano sepolti per sempre, tanto da far sperare ai telespettatori un possibile ritorno di fiamma.

Luca e Ivana, proprio tra le mura del GF Vip si erano conosciuti e innamorati. Un anno e mezzo fa però la loro relazione è finita mentre i due erano fisicamente lontani: lei si trovava in Repubblica Ceca mentre lui in Italia. L’arrivo quindi di lei nella casa ha portato a un chiarimento tra due, forse l’addio che non si erano mai dati ma, inaspettatamente, il sentimento tra loro sembra essersi riacceso. Proprio ieri, Luca Onestini, in un momento romantico di coccole e carezze, insieme a Ivana Mrázovám, ha chiesto alla ragazza se sentirà la sua mancanza quando e se lascerà la casa del GF Vip…

Al Grande Fratello Vip 7 Luca Onestini si sbilancia e dichiara a Ivana Mrazova: “Se uscissi dal programma mi mancheresti molto…”

Tic, Toc, l’ora X sta per suonare, quella in cui gli ex dei super Vipponi dovranno abbandonare, forse tutti, forse solo due, la casa del Grande Fratello Vip 7. Il più disperato a riguardo sembra essere Luca Onestini che non vuole affatto perdere la presenza nella casa più spiata di Cinecittà della sua ex Ivana Mrázová. Proprio ieri in salone i due si stavano accarezzando e coccolando quando Onestini ha deciso di stuzzicarla un po’ con delle scomode domande: “Se dovessi uscire, ti mancherei?”, chiede. Ivana risponde: “Si”. Allora lui: “Quanto?”. Lei tenta di eludere la domanda: “Ma io ti posso guardare comunque sai, ti guarderò sicuramente…”

Onestini però non molla e insite: “Il fatto di non vederti con me, ti mancherebbe?”. Ivana: “Certo”. Ancora lui: “Quanto?”. Lei allora scoppia a ridere: “Mamma mia quanto sei pesante, quante cose che ti vuoi sentire dire”. Lui allora si sbilancia: “Tu mi mancheresti tanto”. Che dire? Tra i due sembra esserci ancora del tenero e i telespettatori non vogliono assolutamente che Ivana abbandoni il programma.













