GF Vip, Luca Salatino deluso da Edoardo Donnamaria?/ Il web: “Gli ha detto che…”

GF Vip 2022, Luca Salatino non parla più con Edoardo Donnamaria? Il presunto motivo

Al Grande Fratello Vip 2022 le tensioni e gli screzi sono all’ordine del giorno, e anche i motivi apparentemente più futili possono diventare motivo di polemica. È quanto accaduto negli ultimi giorni a Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria: quest’ultimo avrebbe infatti rivolto una frase all’ex tronista di Uomini e donne che non è affatto piaciuta e che l’avrebbe offeso, al punto da non rivolgergli più la parola. I fatti sarebbero riferiti alla scorsa puntata del reality, quando Salatino ha ritrovato suo papà in un commovente incontro nel giardino della Casa.

Sembra infatti che il noto volto di Forum abbia notato una certa somiglianza tra il papà di Luca e il conduttore Massimo Giletti, al punto da riferirla al coinquilino. Probabilmente l’osservazione di Donnamaria era stata fatta con buone intenzioni e senza doppi fini, eppure avrebbe suscitato il risentimento di Salatino. A spiegare come sarebbero ora i rapporti tra i due è il popolo del web: molti telespettatori sono infatti assidui osservatori delle dinamiche del Grande Fratello Vip 2022 e, per via della battuta di Donnamaria, avrebbero riscontrato il gelo nei loro attuali rapporti.

Salatino offeso da Donnamaria, l’ironia esplode sul web

Su Twitter, nelle ultime ore, in molti hanno commentato questa situazione venutasi a creare tra Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022. “Salatino non parla con Edoardo da due giorni perché gli ha detto che il papà somiglia a giletti IO MI STO PISCIANDO SOTTO” scrive un utente. C’è anche chi giudica eccessiva la reazione di Luca: “Grande motivo di lite per Salatino nei confronti di EdoD: avergli detto che il padre somiglia a Massimo Giletti. Questo sta fuori“.

E c’è chi parla di situazione “surreale“: “Pensavo che Antonino che non parlava più con Giale per un applauso fosse tra le cose più surreali poi ho scoperto che Salatino ha smesso di parlare con EdoD perché gli ha detto che suo padre somiglia a Massimo Giletti“. I rapporti tra i due si rassereneranno nei prossimi giorni?

Salatino non parla con Edoardo da due giorni perché gli ha detto che il papà somiglia a giletti

IO MI STO PISCIANDO SOTTO — ᴷᵉᵏᵏᵃᵂ (@KekkaW__) December 23, 2022

Grande motivo di lite per Salatino nei confronti di EdoD: avergli detto che il padre somiglia a Massimo Giletti.

Questo sta fuori.

⚰💀#gfvip#donnalisi — Elisene (@Elisene81983224) December 23, 2022

pensavo che Antonino che non parlava più con Giale per un applauso fosse tra le cose più surreali poi ho scoperto che Salatino ha smesso di parlare con EdoD perché gli ha detto che suo padre somiglia a Massimo Giletti#gfvip pic.twitter.com/LYeRND4ord — 𝑨𝒏𝒈𝒆🍋 (@ange_limone) December 23, 2022













