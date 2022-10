GF Vip, Luca Salatino e l’esperienza a Uomini e Donne/ “Cresciuto in periferia…”

GF Vip, Luca Salatino: il Grande Gigante Gentile che conquistò, a Uomini e Donne, la stima di Maria De Filippi…

Luca Salatino, tra i concorrenti più apprezzati del Grande Fratello Vip, non è la prima volta che fa innamorare di sé i telespettatori della Mediaset. Il 30enne romano infatti aveva già riscontrato moltissimo successo con la sua partecipazione, prima in veste di corteggiatore, poi di tronista, nel noto programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Se a un primo impatto sembra un vero duro col cuore di pietra, per la sua alta statura e la parlata romanesca, in breve Luca Salatino si scopre essere un vero e proprio Grande Gigante Gentile dal cuore d’oro e l’animo sensibile.

“La mia grande passione è il pugilato. Il mio piatto forte è la pasta, soprattutto la carbonara. Vengo da una famiglia molto umile, sono cresciuto su un muretto in periferia, il muretto non è Oxford, ti può insegnare tanto, ma se non stai attento ti può anche togliere tanto”, così si presenta all’allora tronista Roberta Giusti e, in breve tempo, fa breccia nel suo cuore. Non solo il bel romano riesce anche a conquistare un altra donna… Maria De Filippi che, lo prende sotto la propria ala come pupillo. Ed è proprio Maria a consolarlo quando, in lacrime, scopre di non essere la scelta di Roberta che, al suo posto preferisce la compagnia del bel toscano Samuele Carniani. Nel momento di sconforto però, prima che Luca Salatino lasci lo studio in lacrime, Maria De Filippi li consegna un bigliettino speciale…

GF Vip, l’esperienza a Uomini e Donne di Luca Salatino: cosa c’era nel bigliettino che Maria De Filippi gli diede?

Maria De Filippi non ha mai nascosto il grande affetto provato per Luca Salatino, a colpire la presentatrice di Uomini e Donne era stata la sincerità e sensibilità del pugile romano. Così, nel momento della non-scelta, gli consegna un bigliettino speciale chiedendogli di leggerlo solo in un secondo momento, da solo, in camerino. Cosa c’era scritto? La regina del programma d’amore più seguito in Italia proponeva a Luca di diventare, a tutti gli effetti, il nuovo tronista! Luca Salatino accetta rapidamente e di li a qualche settimana siede così sul trono più ambito dagli scapoli italiani. Tra tutte le ragazze scese per corteggiarlo solo due fanno breccia nel suo grande cuore: si tratta di Soraia Allam Ceruti e Lilli Pugliese.

Con entrambe le corteggiatrici Luca ha avuto un percorso molto emozionate tant’è che, fino all’ultimo, nessuno aveva idea di chi potesse essere la scelta. La scelta, e i petali rossi, cadono però sulla bella Soraia, ecco le parole di Luca a sancire il momento: “Quando ti ho conosciuto qualcosa dentro di me era cambiato, era cambiato tutto in modo non bello… Bellissimo. Quanto mi mancava quel sorriso, quegli sguardi, quegli abbracci…”. I due stanno ancora insieme e, da fuori casa, Soraia Allam Ceruti sostiene molto il percorso di Luca Salatino al Grande Fratello Vip.











