GF Vip, Luca Salatino è stato con una ragazza trans?/ Parla lei: “Facemmo un video..”

Grande Fratello Vip 2022, Luca Salatino: retroscena bomba, parla Noemi

Emerge un retroscena bomba sulla vita privata di Luca Salatino, al momento presunto ma che sta circolando in queste ore sul web. Il concorrente del Grande Fratello Vip 2022 ha stretto un rapporto di amicizia con la coinquilina Elenoire Ferruzzi: l’icona trans sembra essersi realmente invaghita di lui, e anche lui a suo dire ricambierebbe ma non intende dirlo poiché si vergognerebbe. L’idea che Elenoire si è fatta ha scatenato una furibonda litigata con l’ex tronista, per poi arrivare alla riappacificazione.

Intanto però a parlare sui social è un’altra ragazza transgender, Noemi, che ha avuto una conversazione con l’esperto di gossip Amedeo Venza, in cui ha sganciato una bomba proprio su Luca Salatino. “Elenoire tranquilla che c’è speranza anche per te, non di certo all’interno della Casa, ma fuori mai dire mai. Ovviamente quando non sarà più fidanzato. Te lo dice una che ci è passata“: con questa Instagram story, riportata da Venza sul suo profilo, Noemi ha svelato il clamoroso retroscena secondo cui Luca avrebbe avuto un rapporto con lei.

Luca Salatino "con le ragazze trans ha avuto esperienze": il presunto retroscena

“Lei è Noemi, una ragazza con lo stesso vissuto di Elenoire.. sgancia una bomba pazzesca, da quello che fa intendere, sembrerebbe che Luca sia andato con lei” si legge sulla Instagram story condivisa da Amedeo Venza. Il blogger, a seguire, ha reso pubblica una conversazione con Noemi, dove la ragazza è entrata nel merito della questione: “Luca è un bravissimo ragazzo […] Lo conosco da 10 anni e ci siamo visti molte volte, e proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire, cioè che non è il suo tipo, visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze! […]”.

Il messaggio di Noemi prosegue così: “Qualche anno fa facemmo un video […] Detto questo, non sono qui per sp**tanare nessuno né in cerca di visibilità, ma mi dà ai nervi vedere una persona come Luca fare delle affermazioni a Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa. Vorrei dirgli una cosa: Luca, nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo. Sii solo sincero e non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente… sempre“. Una bomba mediatica davvero clamorosa: Luca Salatino ne verrà messo al corrente al Grande Fratello Vip 2022, confermando o raccontando un’altra versione dei fatti?













