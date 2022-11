GF Vip, Luca Salatino “Non concepisco amore libero”/ Stoccata a Giaele De Donà

Luca Salatino, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, si è confrontato nella Casa con Sofia Giaele De Donà, inquieta dopo la lettera ricevuta dal marito Brad dopo il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese. In particolare, a suo giudizio, il marito tollera che la donna abbia un rapporto fisico con un altro uomo, ma non può accettare che vengano coinvolti i sentimenti. Luca, dopo averla ascoltata, l’ha punzecchiata sulla tematica amore libero, esternando liberamente il suo pensiero: “Per me l’idea di amore libero non esiste, non riesco proprio a concepirla. Ma per te non è tradimento avere un rapporto con un’altra persona?”.

A quel punto, Sofia Giaele De Donà ha risposto di “no, se è solo per divertimento”. Scherzando, ma nemmeno troppo, Luca Salatino ha, a quel punto, finto di avere un attacco di cuore, così da sottolineare ancora una volta la sua totale distanza dal modo di vivere e interpretare una relazione sentimentale secondo i parametri dell’amore libero, che il pubblico del Grande Fratello Vip ha imparato a conoscere già nell’edizione precedente con Alex Belli e Delia Duran…

LUCA SALATINO, ALTRO SCONTRO CON ATTILIO ROMITA: “LE COSE SI DECIDONO INSIEME”

Peraltro, non è un mistero che recentemente Luca Salatino si sia reso protagonista di una lite con Attilio Romita, tanto che i due da qualche giorno non condividono più lo stesso letto. A scatenare nuovamente le ire del giovane è stata la scelta del giornalista di escluderlo, unitamente ai veterani della Casa, dalla sua ultima edizione del tg. Così, in maniera educata, Salatino si è rivolto a Romita, dicendogli: “Qui le cose quando si fanno si decidono insieme. Non è che io cucino per gli altri e non cucino per te…”.

“Tu te la prendi con me per qualsiasi cosa – ha replicato Romita –. Io avevo proposto una mia idea, ma alcuni dei vip hanno rifiutato“. Il giornalista si è giustificato dicendo che non ha pensato alla rubrica di chef Salatino perché tra loro non c’è più nessun dialogo e quindi avrebbe voluto, visto l’interesse di partecipare, che fosse stato il vip ad avvicinarsi a lui per proporre un’idea. Luca Salatino ha risposto: “Io ti ho chiesto scusa, tu mi hai sempre detto che mi stimi, che mi vuoi bene, che ti ho sempre portato rispetto…”.











