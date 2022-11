GF Vip Luciano, Luca, Oriana, Edoardo, Micol/ Tutti i segreti dei nuovi concorrenti

GF Vip Luca Onestini, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: i segreti dei vipponi

Nell’ultima settimana sono entrati ben 6 concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, di cui tre sono: Luca Onestini, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi. Alcuni di questi vipponi sono già abbastanza noti al pubblico, ma si sa proprio tutto di loro? La risposta è no, e su questo viene in soccorso il settimanale Chi che rivela i “segreti” dei nuovi inquilini del GF Vip.

Edoardo Tavassi: “Mattatore anche lui dell’ultima Isola, in coppia con la sorella Guendalina, è entrato nella Casa del Grande fratello Vip da single e immaginiamo che porterà un bel carico di simpatia. Riuscirà a dimenticare il suo grande amore, l’attrice Diana Del Bufalo? I due sono ottimi amici, trascorrono le vacanze insieme, ma il cuore di Edoardo batte ancora per lei.” Il giornale diretto da Alfonso Signorini passa a Micol Incorvaia: “Micol Incorvaia. Ex dell’attuale concorrente del GfVip Edoardo Donnamaria, sorella della più famosa Clizia, Micol è una ragazza tosta che non si fa mettere i piedi in testa ed è sfrontatissima. Sui social circolano ancora le chat erotiche tra lei ed Edoardo”. Luca Onestini, invece, entra nella Casa del GF Vip da single dopo aver rotto con Ivana Mrazova la cui storia era nata proprio all’interno del reality show.

GF Vip Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Luciano Punzo

Ad entrare di recente nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, sono anche Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Luciano Punzo. Il settimanale Chi comincia proprio dalla bella influencer spagnola di cui ricorda i passati amori italiani: “Il primo è il personal trainer super tatuato Cristiano Iovino. Il secondo è Luca Daffrè, naufrago nella scorsa edizione dell’Isola dei famosi”.

Sarah Altobello è un’ex naufraga dell‘Isola dei Famosi che ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e si definisce la sosia di Melania Trump. Ultimo, ma non per importanza c’è Luciano Punzo la cui situazione sentimentale è davvero intrigata. L’ex tentatore di Temptation Island entra nella Casa del GF Vip single, ma ha ancora un forte legame con la sua ex Manuela Carriero che vive a casa di suoi parenti e dalla quale ha avuto la figlia. Al settimanale Chi, Manuela confessa: “Non sono sicura di riuscire a reggere. Se dovessi vederlo flirtare con un’altra nella Casa ci starei male, molto male. La gelosia da parte di entrambi è stata una costante negativa nel nostro rapporto. Sono confusa e dispiaciuta, lo ammetto“.

