GF Vip, Luciano Punzo: dichiarazione shock su Manuela Carriero/ “Va a finire che me la sposo”

Dei sei nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 7, quello di Luciano Punzo è stato senza dubbio uno dei più attesi. Numerosi gossip circolavano infatti sul bel modello partenopeo, riguardanti specialmente la sua relazione con Manuela Carriero: conosciutisi a Temptation Island 2021, i due sembravano star passano un forte momento di crisi ma, durante la sua clip di presentazione, è stato lo stesso modello a lanciare lo scoop sulla sua relazione con Manuela, dichiarandosi “Ufficialmente single”. Una volta varcata la porta rossa però Luciano Punzo non sembra essere interessato alle altre donne della casa ma anzi, più i giorni passano e più sembra voler “tornare sui suoi passi”…

Parlando con Sarah Altobello, Luciano Punzo ha ammesso di sentire molto la mancanza di Manuela, di voler rattoppare il loro rapporto e, addirittura, di… Volerla sposare! “Io spero di vederla, ma ho paura che l’ho persa per sempre, un po’ mi manca. Sto pensando a una cosa importantissima in questi giorni: voglio aspettare che passi minimo un altro mesetto per prendere questa decisione che sto prendendo. Ho capito pure una cosa, cioè sto capendo… Se capisco questa cosa tra un mese, un mese e mezzo, se sto ancora qua non si sa, non lo so, ma a prescindere da questo, va a finire pure che me la sposo”, ha affermato.

Se i telespettatori del Grande Fratello Vip 7 hanno apprezzato la decisione di Luciano Punzo, di riconquistare la sua ex Manuela Carriero, meno hanno gradito una dichiarazione, a dir poco shoccante, del bel modello partenopeo… Cosa è successo? Punzo era in cucina a parlare d’amore in compagnia di Sarah Altobello quando ha avuto la brillante idea, a posteriori evitabile, di dare la sua visione sull’amore… “Credo nel matrimonio, ci credo perché ho una famiglia esemplare, ci sono nella vita alti e bassi, ma mi hanno insegnato che le cose se si rompono vanno sempre aggiustate. Oggi tutti quanti sono bravi a cambiare ragazza, non c’è più quel fatto di cercare di aggiustare”, ha esordito.

Punzo ha poi continuato: “In passato la mia bisnonna o la nonna erano altri tempi, l’uomo picchiava la donna. Io non voglio questo, non lo vorrei mai tutta la mia vita. Però vedi quello era amore perché alla fine a lei stava pure bene questa cosa perché lei diceva: quello è il mio uomo”. Che dire? La frase ha ovviamente rabbrividito l’intero Web che ora, all’unisono, chiede la squalifica del ragazzo, giudicando la frase a dir poco “inaccettabile”.

Luciano “ la mia bisnonna veniva picchiata da suo marito , quello era vero amore , io vedi sono cresciuto con quei valori “ #Gfvip pic.twitter.com/XntuY4qfxW — NIKITILANDIA (@caltagirone96) November 13, 2022













