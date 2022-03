Gf vip, Lulù consiglio hot a Sophie su Basciano “dagli una tua mutanda usata”/ “Agli uomini piace così”

Lulù e il consiglio d’amore a Sophie Codegoni su Alessandro Basciano: il caso hot del Grande fratello vip

Si fa sempre più vicina la finale del Grande fratello vip in corso e, intanto, la seconda finalista del reality, Lulù Hailé Sélassié, dà scandalo con i suoi consigli hot all’amica rivale in gioco, Sophie Codegoni, scatenando tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico. In una confidenza che si registra tra le mura della Casa dei vipponi, negli istanti precedenti l’uscita di scena immediata di Alessandro Basciano (secondo eliminato decretato alla nuova diretta, ndr), la principessa etiope propone ad una Sophie provata per l’addio al fidanzato, un curioso e bollente incantesimo che possa accorciare – in qualche modo- le distanze tra i due piccioncini vip -nei giorni che d’ora in avanti separeranno l’ex Temptation island e l’ex Uomini e donne rimasta in gioco. Mentre si accinge a fare le valigie per il bel Basciano, quindi, Sophie raccoglie il piccante consiglio di Lulù, che sta desta scalpore mediatico: “Sophie, mettigli una mutanda tua!”. Un’esternazione che lascia di sasso Sophie e che è ora dibattuta nel web dai telespettatori.

lulu che consiglia a sophie di mettergli una mutanda sua ad alessandro ✈️ #GFvip #fairylu pic.twitter.com/BR5PZ1fNpP — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) March 1, 2022

“E’ tremenda Lulù, porca miseria!”, si legge tra i commenti degli utenti andati in visibilio. Poi non si sprecano le emoticon a forma di faccine che ridono a crepapelle.

Gf vip 6, Lulù provocante in amore: il gesto che scatena il web

Dinanzi ad una Sophie Codegoni senza parole, Lulù Hailé Sélassié non molla il colpo, esortando l’ex Uomini e donne a seguire il suo esempio, in virtù del fatto che ora -anche dopo l’eliminazione dal Gf vip 6- l’amato Manuel Bortuzzo le professa amore eterno: ” Dai, ci sta, sai come adora lui? Gli uomini vogliono quella usata, della nuova non gliene frega niente!”. Che Sophie possa seguire le orme della princess incline agli “incantesimi” hot d’amore?

Nel frattempo, i giochi per Sophie sembrano farsi sempre più duri, e non solo per l’eliminazione del bel Basciano dal reality: è in corso una polemica mediatica, che la taccia di strumentalizzare i suoi amori per visibilità e business, rispetto all’ultima intervista a Chi in cui Fabrizio Corona -suo manager- fa sapere di attenderla a braccia aperte. Tuttavia, tra le prime Instagram stories post- Gf vip, ora, Alessandro fa appello ai fan della coppia per salvare la sua fidanzata, dal televoto che la vede nominata contro Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Davide Silvestri.

