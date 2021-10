GF Vip, Lulù Selassié contro Federica Pizzi/ “Non me ne frega un cazz*, avrà 15 anni”

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andato in onda ieri sera tutto il pubblico da casa e in studio, tranne Lucrezia Selassié, si è commosso alle dolci parole della ragazza intervenuta in puntata per ricordare a Manuel Bortuzzo, suo ex fidanzato ed amico di essere sé stesso e di tornare a ridere: “Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori”. Manuel Bortuzzo è apparso molto felice di questa sorpresa e ha commentato: “Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi”.

Federica Pizzi durante il corso della puntata è intervenuta dopo le richieste di Alfonso Signorini per parlare di un episodio speciale avuto tra i due ragazzi quando erano fidanzati: “Si è messo i tutori e si è alzato in piedi. Quel giorno mi sentivo piccola, lo guardavo ed è stata un’emozione bellissima, che porterò dentro per sempre a anche lui”. Per i fan di Manuel non c’è dubbio: i due sono ancora innamorati.

Lucrezia Selassié scherza sulla lettera aperta di Federica Pizzi

Lucrezia Selassié sta vivendo un momento difficile del suo rapporto con Manuel Bortuzzo, il ragazzo infatti, da un po’ di giorni appare sempre triste e ieri sera ha spiegato il motivo della sua tristezza per cui nessuno può intervenire se non lui stesso. Durante il commovente momento della lettera Lucrezia ha commentato la scena in tempo reale sussurrando con le sorelle, questo non è sfuggito ai fan più attenti che hanno subito cercato di capire cosa stesse dicendo la principessa.

Il suo primo commento rivolto a sua sorella Jessica è stato: “È la sua ex con cui è stato tipo tre mesi, è la nipote del dentista”. Sua sorella Jessica ha consigliato a Lulù di astenersi da scenate di gelosia e lei spazientita ha replicato: “Non me ne frega un ca**o” e sempre bisbigliando pare aver detto “Avrà 15 anni”. Una volta finita la lettera Lulù rivolgendosi a tutto il gruppo ha ripetuto: “Saranno stati insieme tipo 4 mesi”.

