GF Vip, mamma Tavassi smonta Romita/ “Non abbiamo sentito scuse solo giustificazioni”

GF Vip, la mamma di Tavassi contro Attilio Romita: “Affermazioni gravissime“

Al Grande Fratello Vip 2022 va in scena un confronto tra Attilio Romita e la mamma di Edoardo Tavassi, la signora Emanuela. Il suo ingresso in Casa è dettato dall’indignazione per le parole del giornalista, che ha parlato di “associazione famosa” accusando il coinquilino di essere il capogruppo e di decidere le nomination alle spalle degli altri. “Io sono venuta per parlare con lei, non come mamma di Edoardo Tavassi, ma perché molte persone sono rimaste indignate dalle sue parole” spiega la signora Emanuela, durante il confronto con Romita in giardino.

Attilio Romita smonta Antonella e Edoardo/ Bruganelli: "Cerca di mettere zizzania e…"

Il suo intervento prosegue così: “Lei spesso si dimentica di dove si trova e che le parole hanno un grosso peso. Soprattutto se a pronunciarle è un giornalista della sua età e della sua esperienza. Parole come ‘associazione mafiosa’, ‘cosca’, ‘squadristi’: sono affermazioni gravissime. Io penso che lei abbia avuto una grossa occasione con il GF di dimostrare a tutti il suo carattere, il suo lato umano. Lei cosa ha scelto di mostrare? Un Attilio rancoroso? Che se la prende con dei ragazzi che vogliono solo creare del buonumore? Che dà del mafioso a mio figlio solo per un accordo di nomination? La cosa più grave è che non abbiamo sentito dirle una parola di scuse, ma solo giustificazioni“.

Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita/ Lui propone un incontro con Sarah Altobello, lei sparisce…

Attilio Romita, arrivano le scuse: “Parallelo inopportuno e sbagliato“

Attilio Romita replica così alle dichiarazioni della mamma di Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip 2022: “Volevo dirle che è stata una bella sorpresa conoscerla. È evidente che io non mi renda conto di parlare in un contesto come questo, mi dimentico dei microfoni e delle telecamere. Mi capita a volte di parlare come se stessi nel living di casa mia con due amici intimi. Quando sono nervoso, mi sfogo assumendo anche un atteggiamento sopra le righe“. La signora Emanuela però ribadisce di non aver ancora sentito delle scuse da parte sua.

Attilio Romita, nuova frase maschilista su Oriana Marzoli: web in rivolta/ "Se ti capitano due belle tett*…"

“Non ho nessuna difficoltà a scusarmi del fatto che abbia usato termini inappropriati – spiega Romita – Io parlavo di un contesto di gioco, era un parallelo inopportuno e sbagliato, se ho offeso una moltitudine di cittadini mi dispiace“. Infine, la signora Emanuela difende il figlio Edoardo dall’accusa di essere un capobranco: “Ha attorno persone che gli vogliono bene. Questo non è essere capobranco, ma avere doti da leader“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA