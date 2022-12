GF Vip, Manila Nazzaro “Charlie ha fatto errori”/ “Milena Miconi ha valore aggiunto…”

GF Vip 2022, Manila Nazzaro su Charlie Gnocchi: “Ha bontà d’animo, ma…“

Al Grande Fratello Vip 2022 Charlie Gnocchi ha vissuto giorni frenetici: dai litigi con Daniele Dal Moro e Edoardo Tavassi all’eliminazione dal televoto, con successivo rientro in gioco grazie al biglietto di ritorno. Grande protagonista delle ultime dinamiche del reality, il conduttore radio riceve dall’esterno il supporto di una sua cara amica: Manila Nazzaro. L’ex gieffina, intervistata da Casa Pipol, ha parlato delle recenti polemiche che hanno travolto il concorrente e lo difende: “Continuo a confermarlo: chi conosce Charlie sa chi è. È il compagnone, dalla battuta verace“.

A suo dire, però, la sua ironia e la battuta sempre pronta e talvolta tagliente avrebbero potuto scatenare polemiche e battibecchi. E così è stato: “Lo avevo avvisato, perché anche la battutina potrebbe essere letta in un’altra maniera. Purtroppo anche la sua bontà d’animo l’ha portato a fare degli errori. Si è lasciato trascinare in alcune situazioni che non ha saputo gestire bene. Ha questa simpatia che, in alcuni momenti, non si può leggere così facilmente. Quindi è incappato in alcuni errori“.

Manila Nazzaro e il supporto a Milena Miconi: “Ha un valore aggiunto“

Ma nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è da pochi giorni entrata anche un’altra carissima amica di Manila Nazzaro: Milena Miconi. Le due showgirl sono unite da una profonda amicizia e nel corso dell’intervista, in cui ha parlato di questa edizione stroncandola di netto, l’ex gieffina le rivolge parole al miele: “Mi manca da morire. Io e lei ci facciamo chiacchierate lunghissime al telefono, abitiamo a 100 metri di distanza. Ho fatto un post su di lei con scritto: ‘Porta un po’ di ascolto ed educazione‘“.

Secondo lei Milena Miconi si distinguerà per la sua persona, più che per il personaggio televisivo. D’altronde, dopo l’ingresso, i Vip devono fare i conti con se stessi e la propria autenticità: “Al di là del suo essere diva e della carriera, dicevo sempre: ‘Quando si varca la Porta Rossa, conta più la persona che il personaggio’. E credo che Milena come persona abbia un valore aggiunto: è una persona buona e vede del buono sempre. Poi è molto sincera: sembra un’acqua cheta, ma non lo è. Secondo me potrebbe andare d’accordo con Patrizia Rossetti, che mi piace da morire. Tra l’altro si conoscono bene. Con lei secondo me legherà molto“.

