GF VIP, Manuel Bortuzzo bacia Montano e non Lulù Selassié/ Lei “Davanti agli altri è frenato”

La prova del “Kiss Freeze” al Grande Fratello Vip ha inevitabilmente creato i primi problemi. Se l’intento del GF era quello di animare la Casa, a quanto pare sembra esserci riuscito con Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. La giovane principessa etiope, infatti, avrebbe manifestato un certo malcontento per l’atteggiamento del ragazzo, per il quale proverebbe ancora un interesse forte. Sebbene il giovane nuotatore abbia preso ormai le distanze, Lulù ci spera ancora.

Il “Kiss Freeze” avrebbe potuto rappresentare l’occasione per poter riavvicinare i due giovani, ma così non è stato. Durante la serata di ieri, mentre i Vipponi cenavano è scattata nuovamente la prova e Manuel si è ritrovato seduto tra l’amico Aldo Montano e la giovane Selassiè. Se la ragazza sperava di poter avere la possibilità di baciare nuovamente Bortuzzo, a smentirla ci ha pensato proprio quest’ultimo che voltandosi ha preferito baciare l’amico lasciando Lulù – è proprio il caso di dirlo – a bocca asciutta!

Manuel Bortuzzo bacia Montano: Lulù Selassié delusa

Dopo la delusione iniziale, Lucrezia Selassié si è sfogata con le sue coinquiline ma in qualche modo si è ritrovata quasi a giustificare il gesto spiazzante di Manuel Bortuzzo asserendo: “Se fossimo stati da soli l’avrebbe fatto, davanti alla gente non lo fa. Perché sentirebbe ‘oddio vi siete baciati’, sai, tutti lo direbbero”.

A detta di Lulù, quindi, il nuotatore sarebbe solo frenato: “Quindi davanti agli altri si frena. Ha preferito baciare Aldo, è un amico ed è un uomo. Se baciava me sarebbe stata troppo una cosa di cui parlare”, ha spiegato ancora, cercando una spiegazione al mancato bacio. “Gli avrebbero chiesto ‘hai provato qualcosa?’. Lui non ama queste situazioni”, ha aggiunto la Selassié. Solo nei giorni scorsi Manuel e Lulù erano tornati a parlare ed il ragazzo, a sorpresa, aveva fatto intendere di averle lasciato la porta aperta: “Tra di noi ho lasciato le porte aperte, perché le cose forse potranno andare. Questo perché non vorrei precludere nulla. Avrei chiuso tutto se fosse accaduto qualcosa di grave, ma così non è”. Alla luce di ciò è possibile che Lulù sia ancora convinta in un futuro insieme tra lei e Manuel.

