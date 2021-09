GF VIP, Manuel Bortuzzo “Figli? Non posso averne”/ “Ricorrerò all’inseminazione artificiale”

Nelle passate ore la Casa del Grande Fratello Vip ha accolto le confidenze intime di Manuel Bortuzzo, uno dei concorrenti più amati dell’edizione. Ai suoi nuovi amici, il giovane ha svelato di non poter avere rapporti sessuali completi. A distanza di qualche giorno da quando aveva assicurato il “funzionamento” perfetto sotto le coperte, Bortuzzo ha svelato un dettaglio inedito sulla sua vita sessuale dopo l’incidente di due anni fa (la terribile sparatoria nella quale è stato coinvolto, ndr).

Tra le conseguenze del drammatico evento che lo ha reso paralizzato costringendolo a muoversi su una sedia a rotelle, c’è anche l’impossibilità, al momento, di concepire dei figli. L’argomento è stato affrontato con grande delicatezza e con un pizzico di ironia al fine di sdrammatizzare il tutto e togliere quel filo di imbarazzo. Ad alcuni dei suoi amici più intimi nella Casa non ha nascosto il desiderio di creare in futuro una famiglia ricorrendo all’inseminazione artificiale. “I figli ad oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa”, ha confidato.

Manuel Bortuzzo e le confidenze intime: “Farò l’inseminazione artificiale”

Manuel Bortuzzo ha attirato l’attenzione per via di alcune confidenze intime e privatissime: “Là sotto funziona tutto ma non c’è…”, ha spiegato, lasciando poi intendere alla impossibilità a completare un rapporto. “Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri”, ha proseguito. Quindi ha cercato di parlarne usando la dote dell’ironia: “Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte”.

Facendosi nuovamente serio, Manuel Bortuzzo ha poi svelato quali saranno i suoi progetti futuri e qual è attualmente la reale situazione: “Ora è compromessa. Poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei cicli di pasticche. Però per ora niente. Essendo che dentro ci sono ancora basta andare alla banca del seme e li prelevo ed un giorno farò l’inseminazione artificiale”. Le sue confidenze sono arrivate in concomitanza ad una piccola presa di distanza da Lulù, la giovane alla quale finora si è legato in modo più intimo.

