GF Vip: Marco Bellavia dedica d’amore a Pamela Prati ancora positiva al Covid/ “Mi manchi…”

Con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Pamela Prati ha trovato l’amore, ma anche il Covid…

Il Grande Fratello Vip 7, per Pamela Prati, è stato senza dubbio un’esperienza rivoluzionaria: non solo è uscita dal dimenticatoio televisivo in cui era finita dopo la vicenda Caltagirone, la donna ha anche ritrovato l’amore, e lo ha fatto insieme a Marco Bellavia. I due sembrerebbero, ancora adesso, volenterosi a iniziare una vera e propria storia d’amore. Dopo la sua eliminazione infatti, Pamela Prati, raggiungendo lo studio e Alfonso Signorini, si era lasciata andare, sancendo il loro amore con Bellavia, a un vero e proprio bacio.

Ma non solo, una volta tornata a casa, su Instagram, aveva dedicato all’ex conduttore di Bim Bum Bam importanti parole: “Grazie a te, Bellavia. I miei occhi non “ridevano” così da troppo tempo“, aveva scritto sul proprio profilo Instagram. A mettersi in mezzo nella loro romantica luna di miele post GF Vip è arrivato però un ospite inatteso: il Covid che ha costretto Pamela a una quarantena forzata. Malgrado le critiche e le male lingue che vedono nella loro storia d’amore solo una tattica di business, Pamela Prati e Marco Bellavia sembrano decisi a volersi frequentare e, non mollano neppure ora. Anche se a distanza infatti si mandano messaggi d’amore…

Marco Bellavia manda una dedica alla sua Pamela Prati: “Mi manchi…”

È cosi che non appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 7, dopo l’eliminazione al televoto, Pamela Prati ha avuto la notte stessa un malore e ha scoperto di esser positiva al Covid! Un bel problema visto che non vedeva l’ora di vedersi con Marco Bellavia che, durante la serata, aveva addirittura baciato sulla bocca! Pare però che l’ex conduttore di Bim Bum Bam non sia stato contagiato dalla Prati. I due hanno così dovuto rimandare la loro luna di miele post reality. Nonostante la distanza però si sentono ogni giorno e ogni occasione è buona per mandarsi messaggi d’amore.

Cosa è successo? Per aggiornare i propri fan sul suo stato di salute, Pamele Prati, ha pubblicato un video nel suo profilo in cui dice: “Ciao a tutti (…) Non sto ancora benissimo ma piano piano ce la stiamo mettendo tutta, insieme al vostro affetto, guarirò subito, vi mando tanto tanti baci e grazie di tutto”. Immediatamente il video è stato ripostato nelle storie Instagram di Marco Bellavia che, lo ha accompagnato da una dolce didascalia: “Manchi”, con cuore annesso. Che dire? Sembra che la loro relazione stia procedendo a gonfie vele, non ci resta che rimanere in attesa per capire come andrà a finire tra i due.













