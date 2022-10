GF Vip: Marco Bellavia e la dolce dedica a Pamela Prati/ “Mia unica anima gentile…”

GF Vip: le parole di Pamela Prati a Marco Bellavia, durante l’ultima diretta…

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022 è stata a dir poco pesante per gli inquilini della casa che hanno dovuto rispondere in prima persona dell’atteggiamento avuto ai danni del loro, ormai ex inquilino, Marco Bellavia. Tra i pochi Vipponi a non essersi lasciati scappare frasi “da bulli” verso l’ex presentatore di Bim Bum Bam figuravano i più giovani della casa, Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan ma, ovviamente, anche Pamela Prati. L’artista infatti con Bellavia sembrava avere un rapporto veramente speciale…

Marco Bellavia torna al Grande Fratello vip 2022?/ Spunta l'indiscrezione: confronto…

Durante la diretta del GF Vip Alfonso Signorini ha voluto parlare con Pamela Prati proprio del ritiro di Marco. Pamela, piangendo, molto toccata dalla visione dell’ultimo confessionale di Marco, aveva detto: “Sto male e sento tanto dolore per lui, mi dispiace non averlo capito meglio e aiutato. Adesso capisco quando mi ha detto -tu Pam sei come me- Marco voglio chiederti scusa, quando esco da qui voglio frequentarlo. Mi sono fatta anche condizionare, avevano visto che c’era una cosa bella tra di noi. Sono stata anche gelosa di lui, perché le altre mi dicevano che le toccava, mi sono detta -allora lui mi sta prendendo in giro-. Lui non è un libro che possono leggere tutti, si legge al rovescio”. Marco, inaspettatamente, proprio sui social ha voluto rispondere a questa dedica in un modo a dir poco particolare…

Marco Bellavia, Soleil Sorge oscura il GFVIP: "Una brutta pagina"/ Web si divide

Grande Fratello Vip, Pamela Prati e la crostata dedicata a Marco Bellavia, lui risponde con una dolcemente…

Marco Bellavia ha risposto così alla sua Pamela Prati, la sua roccia all’interno della casa del Grande Fratello Vip, e lo ha fatto in modo molto particolare. Riprendendo infatti le ultime parole espresse da Pamela Prati: “Lui non è un libro che possono leggere tutti, si legge al rovescio”, ha deciso di pubblicare sulla propria pagina Instagram una citazione… Al contrario! Ebbene si, ha ripubblicato la citazione di una propria frase, quella detta in sede nomination nell’ultima sua diretta fatta, ma al rovescio: “Però starei quei ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano, perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà, da solo non ce la fa”. Come si dice, ah si: a buon intenditor poche parole.

MARCO BELLAVIA E LA DEPRESSIONE/ Il Grande Fratello è il Truman Show del bullismo

Ma non finisce qui Pamela nella casa ha continuato a parlare con i suoi inquilini di Marco Bellavia non risparmiandosi in buone parole. Non solo ha anche fatto una torta veramente speciale: una crostata con sopra scritto “Marco” e tanti cuori di pasta frolla. Marco Bellavia ha voluto allora rispondere a questo dolce gesto con una dedica speciale, ha pubblicato la foto della torta e ha scritto: “Grazie mia unica anima gentile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Bellavia official (@bellaviamarco)

NON POTETE FARMI PRENDERE QUESTI COLPI CHE POI NON LI REGGO 🥹❤️😍 #gfvip non Marco che ringrazia Pamela per la crostata pic.twitter.com/JFFyY3BSWZ — godiamoci il successo ✨ (@sara36658548) October 4, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA