GF Vip, Marco Bellavia “Ginevra rientra? Mancanza di rispetto”/ “Contrario e deluso”

GF Vip 2022, Ginevra Lamborghini torna in Casa: lo sfogo di Marco Bellavia

La bufera su Ginevra Lamborghini e il suo ritorno al Grande Fratello Vip 2022 non si arresta. La notizia è stata accolta tra le polemiche, considerando che la concorrente era stata squalificata dal gioco per le frasi sul caso di bullismo che ha coinvolto Marco Bellavia nella Casa. E questa volta è lo stesso ex gieffino ad esporsi sui social, criticando apertamente la scelta di Alfonso Signorini e della produzione. Dopo il suo ritiro, ha vissuto un periodo di silenzio e lontananza dalle scene televisive, per poi presenziare nello studio in pianta stabile.

"Entri al GF Vip per tromb**ti Antonino"/ Ginevra Lamborghini attaccata dagli hater

Ora, però, la sua critica al programma è diretta. “Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso…“: questo il messaggio pubblicato sui suoi canali social. Il suo pensiero è ampiamente condiviso da una buona fetta di pubblico, che vede in questo ritorno di Ginevra nella Casa una mancanza di rispetto nei confronti dell’ex volto di Bim Bum Bam e, più in generale, di chi ha sofferto di bullismo.

Ginevra Lamborghini torna al GF Vip, il fidanzato rompe il silenzio/ La reazione che spiazza

Ginevra Lamborghini squalificata, ma rientra al GF Vip 2022: è polemica

La discussa decisione su Ginevra Lamborghini è stata presa nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2022 di lunedì sera. In quell’occasione l’ex concorrente chiese in studio ad Alfonso Signorini di tornare in Casa, seppur per breve tempo, memore della bella esperienza vissuta a Cinecittà. La proposta è stata accolta dal conduttore (desideroso soprattutto di scoprire l’evoluzione nel rapporto tra la Vippona e Antonino Spinalbese), e l’ha invitata a un periodo di quarantena in vista del suo ingresso, fissato per la puntata di lunedì prossimo.

Marco Bellavia: "Ho avuto attacchi di ansia e panico continui al GF Vip"/ "Ecco cosa ha scatenato tutto"

Non sarà ovviamente una concorrente, essendo già squalificata dal gioco, ma entrerà in veste di ospite speciale per una settimana: come reagirà Antonino Spinalbese? Intanto, però, la decisione presa dal programma ha scatenato feroci polemiche sul web. Sono ancora fresche le ferite di Marco Bellavia, le parole dei coinquilini nei suoi confronti e l’indifferenza in cui è stato lasciato. Per questo il reintegro in Casa di Ginevra Lamborghini, che espresse giudizi negativi verso il concorrente e che pagò per tutto il gruppo con la squalifica, continua ad alimentare polemiche.

Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso… #bullismo @ACBS_NoBully @PamelaPrati_ #GFvip #belprati pic.twitter.com/G51B8OUUPA — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) December 8, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA