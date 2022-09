GF Vip, Marco Bellavia lancia un SOS: “Ho squilibrio psicologico”/ Alfonso: “Il nostro team di psicologi…”

Grande Fratello Vip, Marco Bellavia e il suo “squilibrio psicologico”: non dorme e piange spesso…

Per Marco Bellavia l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip si sta rivelando più dura del previso. Al di là della storia d’amore, ancora agli albori, con Pamela Prati, l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha rivelato di star soffrendo di alcuni disturbi psicologici. Proprio nella puntata di ieri lo ha ammesso, la prima volta quando Alfonso Signorini ha mostrato a lui e la Prati una clip dove gli altri Vipponi dicevano la loro sul loro rapporto. Qui Marco lancia il primo appello d’aiuto: “Mi sto preparando. Conquisterò Pamela quando starò bene”, dice. “Significa che non stai bene?”, chiede allora Alfonso. “Ho avuto una défaillance”, risponde Marco specificando come senta uno squilibrio psicologico, fatichi a dormire e pianga spesso.

Gegia, Elenoire e Patrizia "Marco Bellavia è pazzo, malato"/ Luca Salatino lo difende

A intervenire a questo punto è stata Sonia Bruganelli che ha rimproverato il gruppo di Vipponi per non essersi interessati allo stato mentale di Marco Bellavia: “Nei primi giorni era entrato e ha cercato di dare allegria, ora si sta rendendo conto di essere in un gruppo dove non importa niente agli altri di come sta vivendo. Il branco lo vede in difficoltà e adesso lo mangia (…) Marco sta chiedendo aiuto le persone sensibili si avvicineranno, le altre cercheranno di mangiarlo e cosi sarà”.

Ciacci sbraita contro Marco Bellavia: "Ti devi vergognare"/ "Per quelli come te..."

Grande Fratello Vip, Marco Bellavia e i suoi disturbi mentali: “Da solo non riesco, ho bisogno del gruppo”. Alfonso: “Il nostro team di psicologi…”

Ma il rimprovero di Sonia Bruganelli non porta ai suoi frutti verso gli inquilini che, poche ore dopo, nel momento delle nomination palesi, sparando sulla croce rossa nominando a gran voce il povero Marco Bellavia. In questa occasione l’ex conduttore è intervenuto: “Se mi fanno un dispetto nominandomi? Io sarei rimasto volentieri ancora un po’ con loro. Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo, mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento. Conto però di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano tutti quanti. Da solo non riesco, in gruppo sono sicuro di sì. Vorrei rimanere qua dentro. Se una persona ha bisogno e gli altri l’aiutano ce la farà, da solo no”.

Marco Bellavia, fiume di nomination al GF Vip/ Il web tuona: "Zero empatia per una persona che soffre"

Anche Alfonso Signorini è voluto intervenire, poco prima di aprire il televoto ha detto: “Marco Bellavia ha fatto un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno di un aiuto perché è una persona poco equilibrata. Mi sento in dovere di dire che tutto lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora un team di psicologi, avremo modo di analizzare a dovere questo disagio(…). Se potesse aiutarlo rimanere nella casa rimarrà, se potesse aiutarlo uscire lo si farà uscire. Analizzeremo il suo caso approfonditamente”.

Alfonso ha qualcosa di importante da dire a nome di tutto lo staff di #GFVIP in merito alle dichiarazioni di Marco Bellavia. pic.twitter.com/Kb8SEZhHV0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 29, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA