GF Vip: Martina Nasoni stronca gli “Incorvassi”/ “Insieme per convenienza, Edoardo…”

Tra coppie che scoppiano e turbolenze sentimentali, c’è qualcuno che al GF Vip sembra vivere il proprio amore lontano da speculazioni e ingerenze esterne. Si tratta degli “Incorvassi” – per i meno “social” Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia – che a dispetto delle dinamiche del reality riescono a godersi la crescita del proprio rapporto in parallelo con il percorso nel programma. Eppure, qualcuno sembra aver trovato un pretesto per criticare la loro complicità; Martina Nasoni si è infatti lasciata andare ad un giudizio inedito sulla coppia.

“Edoardo e Micol? Io vedo della convenienza: guarda caso una determinata persona” – riferimento ad Edoardo – “vuole sfociare nel mondo della comicità e del cinema e si è andato a fidanzare con Micol che, alle spalle, ha la sorella che sta insieme al figlio di Ciavarro”. Questo il commento di Martina Nasoni sulla coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Il quadro del suo punto di vista sembra piuttosto chiaro; entrambi starebbero marciando sulla relazione per arrivare ad altri obiettivi.

Le insinuazioni di Martina Nasoni su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: lungimiranza o sproloquio?

“Certo, che loro si amino e che si vogliano bene non lo metto in dubbio. Ma guarda caso: fra tutte proprio lei? Poi il sentimento nasce e il bene c’è e tutto quello che vuoi, però vedo convenienza“. Continua e si conclude così l’assolo di Martina Nasoni sulla relazione tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Dopo le sue parole, non sono arrivate ulteriori considerazioni né da parte sua né dai presenti. In particolare, il silenzio di chi ha ascoltato il suo pensiero potrebbe far riflettere.

Martina Nasoni è l’unica ad aver azzardato a mettere in dubbio la coppia più stabile al GF Vip, ovvero Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, alias Incorvassi. La sua potrebbe essere lungimiranza, oppure sano spirito critico che è riuscito ad andare oltre un pensiero comune che sembra dare per scontata la bontà del loro rapporto solo perché immune alle ostilità. Eppure, il discorso può essere interpretato anche in maniera inversa: quale sarebbe il senso di ipotizzare una cospirazione di coppia così, dal nulla? Forse, dopo il fallimentare tentativo di riavvicinarsi a Daniele Dal Moro, Martina Nasoni potrebbe essere alla disperata ricerca di una ragion d’essere all’interno del GF Vip che attualmente risulta piuttosto labile.











