GF Vip, Matteo Diamante attacca Nikita Pelizon “messo in secondo piano”/ Retroscena sull’addio

Matteo Diamante e Nikita Pelizon: la storia d’amore prima dell’addio

Nikita Pelizon si sta rivelando sempre più protagonista al Grande Fratello Vip 2022. Amatissima dal pubblico, ha stretto un rapporto quasi fraterno con George Ciupilan e in molti hanno visto in loro una possibile nuova coppia del reality. Negli ultimi giorni, però, la concorrente sembra aver indirizzato il suo interesse verso la new entry Luca Onestini, ora costretto all’isolamento causa positività al Covid-19. A esprimere un pensiero esterno sul suo percorso è l’ex fidanzato Matteo Diamante, in un’intervista rilasciata a Novella 2000.

Il ragazzo ha raccontato come conobbe Nikita e come, al termine di una serie di litigi, la coppia si sia lasciata: “Mi sono fidanzato con lei sette anni fa. Ho avuto due anni di convivenza e cinque anni di tira e molla, fino al 18 gennaio del 2022. Lei è sempre voluta tornare con me, era innamorata. Spesso ero anche io a cercarla, ma siamo sempre rimasti molto amici. Proprio allora avevamo deciso di riprovarci, avevamo un appuntamento a cena, ma lei lo ha annullato per vedere il suo agente. Mi sono sentito messo in secondo piano. Abbiamo litigato e ci siamo mandati a quel paese“.

Nel corso dell’intervista a Novella 2000, Matteo Diamante ha palesato anche amarezza e delusione per il comportamento di George Ciupilan al Grande Fratello Vip 2022. L’avvicinamento del concorrente nonché suo amico a Nikita Pelizon gli ha fatto storcere il naso, sebbene con la sua ex ad ora non abbia più alcun rapporto: “Non sono più amico di Nikita e ho saputo che forse ha un compagno adesso. Mi ha dato fastidio George perché con lui ho un rapporto di grande amicizia“.

Ad aver deluso Diamante è stato soprattutto il modo in cui Ciupilan ha gestito questo interesse verso Nikita, tema più volte discusso nelle puntate del reality: “Quando Signorini ha scherzato sul flirt tra loro mi aspettavo almeno un minimo di considerazione. Ma lui ha solo ribattuto che avevano un amico in comune e non poteva intraprendere una relazione“.

