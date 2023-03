GF Vip. Matteo Diamante: “Criticato da Tavassi? Abbiamo sempre…”/ “Forza Nikita!”

Matteo Diamante commenta su Instagram le parole di Edoardo Tavassi: “Ci siamo sempre presi in giro…”

Le innumerevoli possibilità offerte dal mondo dei social servono su di un piatto d’argento occasioni di sfogo o botta e risposta, alimentando la curiosità degli utenti soprattutto quando si tratta di personaggi noti. Tra gli ultimi ad alzare la voce spicca Matteo Diamante; entrato ad interim nella casa del GF Vip ha lasciato un labile solco, ma ora fuori dalla porta rossa approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Matteo Diamante ha infatti pubblicato oggi una serie di storie con riferimento al GF Vip; il focus è stato principalmente rivolto ad Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Nel caso del primo, l’ex volto di Ex on the beach ha voluto dire la propria in riferimento ad alcune critiche arrivate proprio da parte del fratello di Guendalina Tavassi. “Io ed Edo ci siamo sempre presi in giro, quindi nulla di nuovo, abbiamo ironizzato su quel momento lì dal giorno dopo…”

Matteo Diamante “denuncia” il trattamento riservato a Nikita e la sponsorizza: “Votatela!”

Il riferimento di Matteo Diamante è al gesto tanto criticato del bicchiere lanciato; nelle ultime ore Edoardo Tavassi sarebbe tornato sull’argomento criticando appunto il gesto. Sulle nuove parole dell’attuale concorrente del GF Vip, il giovane non ha però affondato il colpo come ci si aspettava, offrendo una posizione blanda e comprensiva; sostanzialmente glissando con poche parole. “Il famoso gesto ‘sporco’… Anche ieri ne ha parlato Nikita”. decisamente più loquace è stato Matteo Diamante su Nikita Pelizon con attenzione particolare al trattamento riservatole in questi ultimi giorni di permanenza al GF Vip.

“Non è bello veder trattare una persona così, chiunque essa sia… Poi io sono sempre stato molto protettivo e difensivo, lo sono stato anche quando non stavamo insieme negli ultimi anni. Ho una forma di protezione nei suoi confronti; portiamola in finale!“. Questo il pensiero di Matteo Diamante in supporto di Nikita Pelizon, con aggiunta di chiaro auspicio in vista della finale per la sua ex fidanzata. Non a caso, in una storia successiva ha palesato il suo supporto con una foto dove chiede a gran voce ai suoi followers di votare proprio in favore della concorrente del GF Vip.











