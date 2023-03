GF Vip: Matteo Diamante e Ginevra tifano Nikita per la finale/ I genitori di lei…

Matteo Diamante parla del suo avvicinamento alla sua ex, Nikita Pelizon, durante il Grande Fratello Vip 7: “Inizialmente avevo paura, poi invece…”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon, Luca Onestini e Daniele Dal Moro, hanno dovuto salutare per sempre i loro ex che, seppur con data di scadenza, si erano intrufolati nella casa più spiata di Cinecittà per rompere un po’ gli equilibri. È così che, con molta tristezza, Nikita ha salutato Matteo Diamante; i due, nonostante le premesse non fossero delle migliori, in casa si sono mostrati più vicini che mai, facendo insospettire i fan che forse, tra loro, non sia ancora finita del tutto.

Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello Vip 7?/ Pronostici: Oriana o Nikita

È così che, anche se da fuori casa del GF Vip, Matteo continua a parlare di Nikita, in particolare durante una diretta Instagram il ragazzo ha voluto rispondere ai vari fan che chiedevano come fosse di fatto la situazione tra loro: “Inizialmente avevo un po’ paura che lei non volesse instaurare nemmeno un rapporto. Lei è una persona buona e mi ha fatto capire che l’amicizia può esistere. Poi comunque, tra le docce che faceva e il fatto che eravamo sempre abbracciati…”, ha affermato interrompendosi sul più bello.

Edoardo Donnamaria frase choc a Nikita/ il web si indigna e chiede la squalifica

Matteo Diamante e Ginevra Lamborghini sosterranno Nikita Pelizon durante la finale del Grande Fratello Vip 7: “Faremo una diretta e se lei uscirà tiferemo i Donnalisi…”

Anche se uscito definitivamente dalla casa del Grande Fratello Vip 7, Matteo Diamante, continua a sostenere il percorso della sua ex ragazza Nikita Pelizon. Durante una diretta Instagram Matteo ha infatti affermato di sostenere Nikita al massimo: “Nikita andrà in finale, ve lo prometto! E ci andranno anche le persone che se lo meriteranno”, ha esordito. Il ragazzo ha poi anche raccontato di essersi sentito con Ginevra Lamborghini e anche questa avrebbe espresso il desiderio di sostenere Nikita in finale…

ANTONINO SPINALBESE E GINEVRA LAMBORGHINI FIDANZATI?/ “Con lei voglio provare a…”

“Faremo una diretta insieme io e Ginevra per votare Nikita. Se dovesse andare lei ci buttiamo sui Donnalisi, assolutamente. Io non la mollerò mai Nikita, assolutamente”, ha concluso. Durante la diretta sono voluti intervenuti anche i genitori della Pelizon che, come spettatori, hanno voluto dimostrare il lor affetto verso Matteo, questi hanno commentato: “Ciao Matte, siamo la mamma e il papà di Nikita. Sei davvero una bella persona… grazie per tutto!”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA