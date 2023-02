GF Vip, Matteo Diamante in lacrime con Nikita/ “Ci sono stato male per te e…”

GF Vip, Matteo Diamante e Nikita Pelizon riflettono sul loro passato

L’ingresso di Matteo Diamante al Grande Fratello Vip 2022 l’ha portato a pensieri e riflessioni sul suo passato e, in particolare, sulla vecchia storia d’amore con Nikita Pelizon. Come mostra un video condiviso sul sito del reality, i due concorrenti si ritrovano a chiacchierare appartati e riaffiorano i ricordi della loro love story, durata 7 anni e culminata con la rottura. Il ragazzo ha ritrovato a Cinecittà proprio colei che è stata una delle persone più importanti della sua vita e, per questo motivo, si chiede se questa “reunion” sia un segno del destino.

Nikita, a tal proposito, si è fatta un’opinione: “Secondo me è una possibilità, dato che alla fine ogni volta ci riavvicinavamo e poi succedeva sempre qualcosa che ci portava a staccarci in maniera brusca. Non siamo mai riusciti ad avere un’amicizia concreta. Entrambi sappiamo che quello che abbiamo vissuto è stato molto importante, l’universo ci sta dando una possibilità di capire che possiamo andare oltre, tanto sappiamo che ci conosciamo perfettamente. Dobbiamo riuscire ad accettarci per quello che siamo e costruire un rapporto che non sia fondato sull’attrazione fisica e su quello che c’è stato in passato, ma sul rispetto l’uno per l’altro“.

Matteo Diamante in lacrime: “Ci sono stato male per te“

Nikita Pelizon è consapevole dell’importanza dell’amore che ha provato con Matteo Diamante, e viceversa. Non rinnega nulla della loro storia e spera che, ora, dopo tanto distacco, possano tornare a riavvicinarsi e a portarsi rispetto. Al Grande Fratello Vip 2022 il ragazzo si lascia andare ad una riflessione e, successivamente, alle lacrime. “È come se la vita mi stesse dicendo…“, svela, prima di essere interrotto da un pianto improvviso.

Uno sfogo durante il quale riaffiorano i ricordi della loro storia d’amore: “Sapevo che non dovevo venire qua. Qua ti torna tutto su, io non volevo, avevo archiviato, spento, cancellato tutto. Ci sono stato male per te e non pensavo dopo 7 anni di ritrovarmi qua a difenderti. Sono felice, sono lacrime di gioia, mi piace stare qua con te, non lo nego. Sai che non faccio ste cose qua, che mi vergogno. Mi piace svegliarmi e sei la prima persona che cerco“. E aggiunge: “Non voglio che stai male, mi dà fastidio vederti che stai male“.

