GF Vip, Matteo Diamante su Nikita: “La sostenevo, poi…”/ Antonella? Mi faceva morire…

Matteo Diamante, dissapori superati con Nikita Pelizon dopo il GF Vip

Breve e neppure intensa, così potrebbe essere definito il temporaneo soggiorno di Matteo Diamante nella Casa del GF Vip. Entrato come ospite a scadenza in virtù di ex di Nikita Pelizon, il suo “compito” insieme ad altri sarebbe stato quello di sovvertire o comunque le dinamiche già in corso all’interno del reality. Di fatto, il suo può essere considerato un viaggio piuttosto inconsistente che per circa un mese ha solo alimentato sporadiche e futili discussioni tra la sua vecchia fiamma e Luca Onestini.

Sono ormai trascorse alcune puntate dalla definitiva uscita di Matteo Diamante dal GF Vip – che ben sapeva di non essere tra i concorrenti ufficiali – ma l’ex concorrente di Ex on the beach ha sentito l’esigenza di ritornare sulla sua personale esperienza al reality con particolare riferimento proprio a Nikita Pelizon. Del loro rapporto non si è parlato in maniera particolare all’interno della Casa del GF Vip, complice forse anche il buon rapporto che hanno ostentato nel corso dell’esperienza. Concluso il suo rapporto con il reality, ha però deciso di offrire alcune considerazioni tra passato e presente tramite il proprio profilo Instagram. “Premesso che nella vita credo sia normale litigare con una persona, fare pace o ricredersi. Detto questo, la sequenza è stata questa, come fece anche Nikita per me sull’isola…”

Matteo Diamante, dal possibile ritorno di fiamma per Nikita all’opinione su Antonella Fiordelisi

Matteo Diamante approfitta dunque dell’esperienza ormai terminata al GF Vip per entrare nel merito del suo rapporto con Nikita Pelizon, aggiungendo dettagli inediti e non solo. “Anche se non parlavo con Nikita la sostenevo: poi ho avuto quella discussione con George chiarita di recente, lei si è sentita attaccata ma non ce l’avevo con lei e nella Casa ci siamo chiariti. Le ho spiegato anche quelle parole più bruttine che ho detto nei suoi confronti”. Matteo Diamante ha dunque sottolineato come il rapporto con Nikita Pelizon sia ora libero dalle ruggini del passato, e aggiunge: “Ci siamo chiesti scusa, dato che quelle parole derivavano da incomprensioni e da persone mature ci siamo chiariti”.

Prima di passare ad altre argomentazioni, sempre in una diretta Instagram Matteo Diamante ha voluto chiudere il cerchio in merito alle considerazioni sul suo rapporto con Nikita Pelizon. “Se lei ha un interesse per un altro è giusto che lo abbia e io uguale. Non lo sappiamo neanche noi, c’è questo bene, un’attrazione fisica molto forte e non lo so… A 33 anni mi sono successe talmente tante cose che mai dire mai”. L’ex di Nikita non esclude dunque un ritorno di fiamma per poi offrire la sua opinione su Antonella Fiordelisi. “Non mi sono fatto condizionare dai pregiudizi da fuori, ho imparato a conoscerla dentro la Casa e a volte mi faceva proprio morire… Poi con Nikita erano due personaggi surreali, hanno vissuto un sogno“.











