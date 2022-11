GF Vip, Micol Incorvaia attacca Oriana Marzoli “falsa”/ “Una brutta persona!”

Grande Fratello Vip 2022, Micol contro Oriana: “Una brutta persona”

Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip 2022 tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Le due concorrenti si sono scontrate pochi giorni fa per un commento di Oriana sui capelli di Micol, fatto che ha scatenato anche le reazioni dall’esterno della famiglia della Incorvaia. Alfonso Signorini affronta questo episodio in puntata e gli animi si surriscaldano all’istante. “Oriana non solo è falsa, è pure una brutta persona” il commento di Micol, ma la coinquilina ribatte: “Ho detto solo che hai i capelli sporchi“.

Ad aver deluso la Incorvaia è stato soprattutto il comportamento: “L’hai detto con un atteggiamento di stizza nei miei confronti“. E mette in mezzo anche Edoardo Tavassi, anche lui preso di mira dalle parole della concorrente: “Io ti giudico su altre cose, non su queste cose schifose e superficiali. Vedremo se manderanno in onda l’uscita vergognosa che hai fatto su Tavassi“.

Micol Incorvaia contro Oriana Marzoli, furibonda lite in diretta

Lo scontro tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 2022 si fa sempre più acceso. Oriana è indispettita dall’atteggiamento della coinquilina e non vede nulla di grave in quello che ha fatto o detto nei suoi confronti: “Guarda come dice che sono una provocatrice, ma cosa stai dicendo?“. La Incorvaia le lancia inoltre un’altra accusa, quella di essere stata aggressiva nei suoi confronti e di averle urlato a poca distanza dal volto: “Non puoi urlarmi a un centimetro dalla faccia“. “Anche tu stai urlando, non ti senti?“, la contro-risposta della Marzoli.

Oriana ritiene in particolare che la coinquilina voglia mostrarsi vittima agli occhi del pubblico, per ottenere consensi. Questo comportamento a suo dire vittimistico, tuttavia, non le piace affatto: “Non ti ho fatto niente e stai facendo capire a tutti che sei una persona aggressiva, guardati. Questo è il tuo atteggiamento: fai la ragazza santa, ma non lo sei“. I toni sono accesissimi e solo l’intervento dallo studio di Alfonso Signorini riesce parzialmente a placare gli animi.











