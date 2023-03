GF Vip, Micol Incorvaia soffre per Onestini e Andrea/ “Stavo pensando a loro e…”

GF Vip, Micol Incorvaia soffre per Onestini: “Stavo pensando a Luca e…“

C’è grande amarezza nel gruppo degli ‘Spartani’ al Grande Fratello Vip 2022, dopo l’eliminazione di Luca Onestini e Andrea Maestrelli. Nella puntata di ieri sera i due concorrenti hanno dovuto abbandonare definitivamente la Casa, eliminati al televoto, mentre Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon si sono aggiunti al parterre di finalisti. Gli ‘Spartani’ sognavano di raggiungere in massa la finale, dopo Oriana, Giaele e Micol, ma non è stato così. E, per questo, in questi ultimi giorni di reality la nostalgia si fa parecchio sentire.

In giardino, come mostra un video circolante su Twitter, Micol Incorvaia ha rivelato a Nikita Pelizon di aver ricevuto un segnale, proprio mentre pensava alla doppia eliminazione di lunedì. “Stavo pensando a Luca e il vento mi ha portato la palla, non è uno scherzo. Ti giuro, stavo pensando proprio ai ragazzi e il vento mi ha portato la palla“, confessa alla coinquilina osservando la palla in giardino. Un segnale che Nikita ha cercato così di interpretare, confortandola: “Belli questi segnali, forse Luca ti stava dicendo ‘Gioca’“.

Luca Onestini, sofferenza nella Casa dopo la sua eliminazione

Andrea Maestrelli, ma soprattutto Luca Onestini, hanno lasciato un vuoto difficile da colmare in Micol Incorvaia e in tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. La stessa Nikita Pelizon, nonostante i duri contrasti avuti con lui nella Casa, è scoppiata in lacrime dopo l’eliminazione dell’ex tronista. E anche le altre ragazze hanno faticato a digerire questo esito del televoto. Il gruppo degli Spartani ha perso uno dei suoi leader e, per dimostrargli tutto l’affetto di questo mondo, Oriana, Giaele e Micol gli hanno anche scritto una lettera, promettendogli che presto si rivedranno tutti fuori.

Intanto mancano pochissimi giorni alla finalissima di lunedì 3 aprile. 5 posti per la finale sono stati già assegnati, mentre ne resta ancora uno in bilico tra Alberto De Pisis e Milena Miconi: chi sarà il sesto finalista?

Nikita era la pazza, quella che crede agli angeli e ai segnali, perculata da loro per questo Sempre Micol: “Stavo pensando a Luca il vento mi ha portato la palla, non è uno scherzo” 🤡 che ridere vedere l’incoerenza, anche del suo fandom#gfvip #nikiters pic.twitter.com/THCU5RUcWo — 𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝑒𝓈𝒸𝒶.༻꧂ (@francesca_09_2) March 28, 2023

