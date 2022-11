GF Vip, Milena Miconi e Manuela Villa nuove concorrenti?/ Dopo i casi Covid…

Grande Fratello Vip 2022, nuovi ingressi prima di Natale: arriva Milena Miconi

Il Grande Fratello Vip 2022 in questi ultimi giorni sta facendo i conti con un focolaio Covid che non accenna ad arrestarsi. Dopo le iniziali positività di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini, sono arrivate a ruota quelle di Wilma Goich e Alberto De Pisis, oltre a Pamela Prati uscita dalla Casa poche puntate fa. I casi di Covid avrebbero così portato il reality ad anticipare l’ingresso nella Casa di nuovi concorrenti prima di Natale. A svelarlo è The Pipol Tv, che rivela anche chi sono i due Vipponi pronti a varcare la Porta Rossa: Milena Miconi e Manuela Villa.

Come si legge sul post condiviso dalla pagina Instagram, “Milena Miconi (classe 1971) è nata a Roma, ed è un volto noto della televisione. Fra gli anni 80 e i primi anni 2000 ha partecipato a diversi programmi televisivi, fiction e film, ricoprendo piccoli ruoli. Inoltre ha recitato per diverse stagioni nella serie Don Matteo, interpretando Laura Respighi, la brillante ed algida sindaca di Gubbio. Lo scorso anno, tra l’altro, sarebbe dovuta entrare nella casa più spiata d’Italia“. Le voci sul possibile ingresso della showgirl nella Casa, tra l’altro, circolavano ormai da giorni.

Manuela Villa è la seconda new entry: dopo L’Isola dei Famosi…

Anche Manuela Villa è un volto piuttosto conosciuto sul piccolo schermo e il Grande Fratello Vip 2022 potrebbe rappresentare per lei una ghiotta opportunità. Come scrive The Pipol Tv, “Manuela Villa (classe 1966) è nata a Roma. È la secondogenita del grandissimo Claudio Villa e della soubrette e ballerina siciliana Noemi Garofalo. Manuela inizia a studiare canto e pianoforte all’età di cinque anni. Il debutto nel mondo dello spettacolo, dopo alcune esperienze fuori dall’Italia, avviene nel 1991 durante la trasmissione Piacere Raiuno, dove interpreta due canzoni portate al successo dal padre, Granada ed Un amore così grande“.

Non solo il Grande Fratello Vip 2022. Manuela Villa, infatti, in passato ha partecipato ad un altro noto reality tv: “Manuela, non è nuova nel mondo dei reality, nel 2007 infatti ha partecipato alla quinta edizione de L’isola dei famosi, vincendola con il 75% dei voti. Insieme con loro un volto maschile che romperà gli equilibri della casa“. Saranno dunque tre i nuovi concorrenti ad entrare nella Casa entro Natale: l’identità della terza new entry, però, non è stata ancora rivelata.

