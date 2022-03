Gf vip, Miriana all’attacco di Soleil in vista della finale/ “Mi teme”

Grande fratello vip 6, è guerra tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge: cosa accade prima della finale

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6 e intanto si accende lo scontro tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan, con quest’ultima che accusa l’italo-americana di temerla come papabile vincitrice del reality della Casa. Il motivo dell’accusa? L’ex fiamma storica di Pago non vede di buon occhio l’affondo che le ha destinato Soleil, in un fuorionda registrato alla diretta di giovedì 3 marzo 2022, tacciandola di un accanimento nei suoi riguardi -dal momento che l’ha nominata rivangando vecchie questioni.

Miriana ha nominato Soleil, per il fatto di aver appoggiato Katia Ricciarelli quando quest’ultima la metteva in discussione come madre del figlio Nicola, rispetto alle relazioni intime avviate pubblicamente, nella Casa, con Nicola Pisu e Biagio D’Anelli. “Sei una vipera, non capisci che sei volgare, alla tua età. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Frustrata, che vipera”, ha tuonato in diretta con la Trevisan, Soleil, provocando quindi la reazione avversa Miriana.

Miriana Trevisan replica a Soleil Sorge: esplodono vecchie ruggini al Grande fratello vip 6

Un fuorionda infuocato quello di Soleil Sorge quest’ultimo, che alla Trevisan non è piaciuto, tanto che ora l’ex Non è la Rai dà libero sfogo alla frustrazione in una confidenza a Jessica Sélassié, e ai danni della diretta interessata: “Ho sentito la battuta di Soleil, appena sono uscita dal confessionale. Vedi che lei alle spalle… Io non lo farei mai”. Ma non è tutto. Perché poi la Trevisan infierisce su Soleil Sorge (la quale è indicata dagli ultimi spoiler tv come futura giudice de La pupa e il secchione 2022, ndr), tacciandola di temere il peso della sua popolarità e il suo essere risultata spesso la favorita dal pubblico: “Sicuramente tra noi c’è la sfida finale, se mi vuoi fuori dal gioco all’ultima settimana vuol dire che mi temi”. Nel frattempo, Soleil e Miriana sono tra i concorrenti più quotati alla vittoria del reality, secondo i bookmakers. Staremo a vedere, quindi, chi trionferà alla finale del Grande Fratello Vip 6, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5.

