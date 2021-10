GF VIP, Miriana Trevisan e Nicola Pisu hot sotto le coperte con ospite/ A letto c’è anche Giucas Casella!

Condividere il letto in tre non è cosa semplice per Miriana Trevisan e Nicola Pisu, i quali si sono ritrovati a spartire la loro intimità insieme a… Giucas Casella! Il povero paragnosta, infatti, nella notte si è ritrovato ad assistere ad una serie di baci ed effusioni che la coppia si è scambiata proprio al suo fianco, incurante della sua presenza. Dopo aver trascorso del tempo in veranda, Miriana e Nicola hanno deciso di recarsi nella stanza arancione. Prima di dormire, ne hanno approfittato per vivere qualche momento di intimità, tra coccole e carezze. Il tutto però mentre al loro fianco c’era Giucas che tentava di prender sonno.

Le effusioni tra Nicola e Miriana si sono intensificate sempre di più nonostante la Trevisan abbia accuratamente evitato che tra i due potesse esserci un bacio. Solo dopo i tentativi del ragazzo, l’ex di Non è la Rai si è lasciata andare un po’ di più ed i due si sono nascosti sotto le coperte dove potrebbe essere accaduto qualcosa. Tra i due vipponi è finalmente scattato il bacio? Al momento non ci sarebbe nulla di certo, ma la situazione avrebbe fatto adirare non poco gli utenti del Grande Fratello Vip.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu: nel letto con loro c’è anche Giucas Casella

La notte scorsa potrebbe aver portato ad un piccolo passo in avanti nella relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, complice il momento trascorso a letto insieme, al punto che la donna avrebbe manifestato qualche difficoltà a separarsi dal giovane figlio di Patrizia Mirigliani. Ciò che però ha fatto arrabbiare gli utenti social, sarebbe la mancanza di rispetto nei confronti di Giucas Casella, che si è ritrovato, suo malgrado, ad assistere alle effusioni sempre più spinte dei due Vipponi senza poter andare altrove.

Mentre il video e le foto hanno iniziato a fare il giro del web, in tanti hanno avuto modo di esprimere un commento su quanto accaduto la scorsa notte. “Che mancanza di rispetto verso Giucas”, si legge. Pare che il paragnosta non abbia preso benissimo l’accaduto al punto che questa mattina sarebbe particolarmente arrabbiato per non essere riuscito a chiudere occhio. “Se vogliono dormire insieme andassero da un’altra parte… cosi è vergognoso”, contesta un altro utente, riferendosi ancora alla condizione in cui è stato costretto a ‘dormire’ Giucas. La vicenda approderà nella prima serata di oggi di Canale 5?

