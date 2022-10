GF Vip nella bufera, sponsor infuriati dopo il caso Bellavia/ “Ci dissociamo…”

Grande Fratello Vip 2022: gli sponsor si dissociano sul caso Marco Bellavia

Tempesta di polemiche sul Grande Fratello Vip 2022 dopo il discusso addio di Marco Bellavia, e ora anche gli sponsor del reality hanno preso una posizione netta. Il concorrente si è ritirato dal programma e non sono mancati i duri attacchi dal mondo del web all’indirizzo dei suoi coinquilini, che l’hanno ridicolizzato per aver rivelato di soffrire di ansia e depressione. Per questo anche i marchi del programma, chiamati in causa sul web dai telespettatori irritati per quanto accaduto a Marco Bellavia, si sono dissociati prendendo le distanze.

Marco Bellavia, Anna Pettinelli invoca la chiusura GFvip/ "Siete tutti delle mer*e!"

Amica Chips ha condiviso una Instagram story, in cui si dice “da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono. Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola“.

GF VIP, Ginevra Lamborghini si pente "Ho fatto bullismo su Marco Bellavia"/ Paura di squalifica o verità?

Da Amica Chips a TooA: i messaggi degli sponsor all’indirizzo del reality

Non solo Amica Chips: la mobilitazione di massa dei telespettatori del Grande Fratello Vip 2022 sul web ha smosso la coscienza anche di un altro sponsor del reality, la società di gelato TooA. Molti utenti hanno scritto sulla pagina ufficiale del marchio chiedendo perché non abbiano preso posizione sulla vicenda. Tempestiva la risposta: “Buonasera, la società TooA è costernata da quanto accaduto ed ha già provveduto, attraverso i propri legali, ad inviare una nota ufficiale a Mediaset prendendo una chiara posizione in merito alle azioni, non in linea con i valori espressi da TooA, avvenute all’interno del programma“.

Biagio D'Anelli su Marco Bellavia: "Gf Vip circo degli orrori"/ "Massa di ipocriti"

Il messaggio prosegue: “TooA ritiene il comportamento dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip inaccettabile e lesivo. TooA è e sarà sempre a favore dell’inclusione e a difesa dei diritti dei più deboli“. Fuga di massa degli sponsor del Grande Fratello Vip 2022, dunque: l’addio di Marco Bellavia e il comportamento dei suoi coinquilini hanno scatenato una bufera mediatica infuocatissima. Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini sicuramente affronterà la questione, che non può e non deve passare inosservata.

Iniziano gli sponsor a dissociarsi ….forza scriviamo a tutti gli sponsor di dissociarsi dallo schifo che sta accadendo nel GF #gfvip #iostoconbellavia #iostoconmarco pic.twitter.com/JhddPzi5q9 — stefaniatester2017 (@skifodellaTerra) October 2, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA