Gf Vip, Nicola Pisu e Miriana Trevisan, “coccole” hot/ Video: lui l’accarezza e…

Nicola Pisu e Miriana Trevisan sotto le coperte…

Sempre più confusa Miriana Trevisan riguardo la sua conoscenza con Nicola Pisu. Prima si allontana, soprattutto a parole, poi si avvicina, soprattutto fisicamente. È quanto accaduto nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 tra i due concorrenti. Stanotte i due si sono “coccolati” molto sotto le coperte. Lui l’ha stretta a sé e ha cominciato ad accarezzarla sotto le coperte, lei sembra aver gradito le “attenzioni” di Nicola Pisu. Quel che allora non è chiaro è che intenzioni abbia Miriana Trevisan, visto che – anche a causa dell’intromissione della mamma di lui, Patrizia Mirigliani – non se la sentiva di proseguire questa conoscenza speciale con Nicola Pisu.

Evidentemente stanotte è riuscita a mettere da parte tutte le sue perplessità, quelle per le quali ha avuto anche qualche momento di scoramento in questi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. «Mi dispiacerebbe perderti come persona, ma io non vado oltre questo. Tra i due quella che ci crede di meno sono io», aveva detto solo qualche ora prima.

Il tira e molla tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Sembrava ormai chiusa la questione. Lo stesso Nicola Pisu aveva dichiarato ai compagni: «Io la devo cancellare». Poi però si sono riparlati e confrontati. Miriana Trevisan ha spiegato di aver sofferto tanto nella sua vita e di non volerlo fare ancora. «Io ci tengo tanto a te, altrimenti non starei così. Vorrei che le cose andassero bene», ha provata a rassicurarla lui. Nelle ore successive al Grande Fratello Vip 2021 è arrivata un’altra spiegazione della donna: «Sento la responsabilità del fatto che tu stai facendo un lavoro su te stesso. Adesso che sei in una fase importantissima, hai bisogno di pace».

Per Miriana Trevisan lui sta vivendo troppo intensamente un rapporto nato da poco e per il quale non c’è motivo di soffrire. Quindi ha messo le cose in chiaro: «Non voglio isolarmi con te, non voglio creare una coppia. Non lo voglio fare, non c’è verso». Ma stando a quanto accaduto nella notte, tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu c’è molto più di quello che la showgirl lascia intendere…

#gfvip Miriana e Nicola questa notte sotto le coperte 😂 pic.twitter.com/pHpmYqu3G4 — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) October 24, 2021





