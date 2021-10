GF VIP, Nicola Pisu e Miriana Trevisan/ Dopo il bacio la confessione: “Mi piacerebbe conoscerti fuori”

Miriana Trevisan e c durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip hanno sancito il loro feeling in diretta. I due ragazzi durante la notte si sono coccolati sotto le coperte lasciandosi andare a racconti privati fantasticando anche sul loro futuro fuori dalla casa, Miriana confessa al ragazzo: “Mi piacerebbe conoscerti fuori da qua, perché sto bene con te […] sento il tuo bisogno di affetto”. Nicola ha ammesso alla donna di aver parlato della sua cotta per lei ad Alex Belli, anche se la donna si è mostrata un po’ dubbiosa, soprattutto perché Nicola Pisu fino a qualche tempo fa sembrava avere occhi solo per Soleil Sorge.

Il bacio tra Miriana e Nicola ha scatenato molte polemiche, soprattutto in Katia Ricciarelli che ha manifestato il suo dissenso affermando: “La santarellina gioca a fare la santarellina, ma finge. Che messaggi sta dando a casa? Sfarfalla e costringe Jo ad andare via dal letto per stare con Nicola”. I diretti interessati però hanno cercato di sminuire l’accaduto, nonostante Nicola abbia affermato diverse volte in puntata di aver gradito il bacio con Miriana, definendolo come un semplice gesto goliardico.

Nicola Pisu si apre con Miriana Trevisan: “Sono molto semplice”

L’ultima relazione di Nicola Pisu risale a tre anni fa, il ragazzo ha voluto confidarsi con Miriana Trevisan raccontandogli alcune delle esperienze più salienti della sua vecchia vita: “Quando stavo con la mia ex Giorgia mi drogavo, lo facevo anche davanti a lei, ma non mi ha mai mollato perché sapeva che ero un bravo ragazzo. È una brava ragazza, gliene ho fatte passare di tutti i colori poverina. In quel momento non ero in grado. Dopo quattro anni, non è andata perché non c’era sentimento”. Nicola ha voluto tranquillizzare Miriana assicurandola di non essere un ragazzo intenzionato solo ad una notte di passione: “Io non sono uno da una notte e via, non lo sono mai stato”.

Miriana Trevisan parlando con Alex Belli ha voluto confessare al concorrente il suo pensiero in merito a Nicola dicendo: “Per me al di là di tutto Nicola è veramente puro. Uno dei pochi”. Nicola infatti, in una conversazione con Miriana ha confessato alla donna: “A me interessa la persona in sé, né cosa fa, né chi è, sono molto semplice”.

