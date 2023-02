GF Vip: Nicole Murgia bersagliata dal web dopo il compleanno/ “Ti sei rovinata…”

Nicole Murgia, la festa di compleanno al GF Vip scatena gli haters sul web

Decidere di esporsi in un gioco come quello previsto dal GF Vip significa mettere in conto tutte le opinioni possibili, dalla più lodevole a quella più offensiva. Chiaramente, non è scontato che alcuni concorrenti possano risentire del dissenso generale, come nel caso di Nicole Murgia. Quest’ultima, nonostante l’aria festosa in occasione del suo recente compleanno, non è riuscita a godere a pieno del momento per via del giudizio negativo sul suo conto trapelato nelle ultime settimane.

Nicole Murgia, tra le protagoniste indiscusse del GF Vip, non è però a conoscenza di quello che è il giudizio social, nelle ultime ore ancora più carico d’astio nei suoi confronti. Ciò che ha portato diversi utenti della rete sul piede di guerra nei confronti dell’attrice sarebbero i suoi stessi atteggiamenti. Non a caso, buona parte dei commenti parlano di falsità e doppiogioco, da qualcuno considerate armi che sapientemente starebbe utilizzando Nicole Murgia per farsi largo all’interno del reality.

“Come regalo, potreste accompagnarla alla porta e farla tornare dai suoi figli, grazie; buon compleanno con il biglietto di ritorno a casa” – e ancora – “Vai a casa, hai offeso più volte la categoria di diversamente abili e Tavassi che mimava il gesto di battere le mani: pessimi“. Questi alcuni dei commenti più “violenti” circolati sul web e contrariati rispetto alla storia di Nicole Murgia al GF Vip. In particolare, molti ancora le rimproverano lo scivolone che le è quasi costato la squalifica.

Chiaramente, il giudizio social è sempre una fetta di opinione; i numerosi commenti negativi che vorrebbero Nicole Murgia al più presto fuori dalla Casa del GF Vip non implicano l’essere portatori della verità generale e assoluta. Può insomma dormire sonni tranquilli l’attrice; in attesa di confrontarsi nuovamente con il televoto per scoprire quale sia realmente il feedback del pubblico da casa. Nel frattempo, proprio nel giorno del suo compleanno che ha suscitato buona parte delle critiche, si è consolato con un avvolgente ballo con Antonino Spinalbese, suo pallino più che dichiarato.











