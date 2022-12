GF Vip, Nicole Murgia “con Andrea Maestrelli non ci siamo presi”/ “Non ero pronta…”

GF Vip 2022, Nicole Murgia e la rottura con Andrea Maestrelli: “Non ci siamo presi“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 si sono ritrovati due ex fidanzati che, dopo un breve flirt, si ritrovano ora a convivere sotto lo stesso tetto in veste di nuovi concorrenti del reality. Nicole Murgia e Andrea Maestrelli non sono solo due volti noti del programma, fortemente voluti da Alfonso Signorini e dalla produzione per rimpolpare il cast, ma hanno anche fatto coppia per un breve periodo. A spiegare il motivo per cui la frequentazione non è proseguita è la Murgia, ritrovatasi a confidarsi in camera da letto con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli.

La neo-Vippona rivela come la frequentazione con Maestrelli sia durata pochissimi mesi, e non sia proseguita per un motivo ben chiaro: “Caratterialmente non andiamo d’accordo. Siamo uguali, tutti e due istintivi, un po’ permalosi, non ci siamo proprio presi caratterialmente. Poi non era il momento, io non ero pronta, non avevo la testa e lui neanche“. Ora che si ritrovano a condividere sotto lo stesso tetto ed entro le stesse mura, ci sarà modo per i due di riavvicinarsi e ristabilire un rapporto, dopo il breve flirt?

Intanto, nel corso della chiacchierata intima con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli, Nicole Murgia si è soffermata sull’accoglienza, considerata positiva, che i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 le hanno riservato. Chi invece non ha avuto il medesimo trattamento è Oriana, che le rivela: “Vi hanno accolto benissimo, a me no“. E, rivolgendosi ad Alberto, svela come solo lui e pochi altri abbiano avuto una reazione positiva al suo ingresso nella Casa di Cinecittà: “Te, Daniele e George troppo dolci con noi, però Antonella subito mi ha urlato“.

Ora appare chiaro come la situazione sia cambiata e Oriana abbia creato un buon rapporto anche con altri concorrenti, come Giaele. Chi invece proprio non riesce a tollerare è Antonella Fiordelisi, con la quale gli scontri e le punzecchiature sono ormai all’ordine del giorno.











