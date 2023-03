GF Vip, Nicole Murgia: “Con Donnamaria solo amicizia”/ “Antonino? L’ho provocato…”

Nicole Murgia chiarisce le ultime parole di Edoardo Donnamaria: “A cena dalla madre? Sono sincera…”

Tra gli ultimi eliminati del GF Vip spicca il nome di Nicole Murgia, protagonista in particolare di alcune delle ultime dinamiche più infuocate nella Casa più chiacchierata d’Italia. Ospite a Casa Chi, la giovane attrice ha deciso di rompere il silenzio su alcune delle tematiche più dibattute nel corso della sua permanenza al GF Vip. In particolare, prima della sua esclusione per via televoto, era stata al centro del dibattito il suo presunto flirt con Edoardo Donnamaria, presto chiarito come semplice amicizia.

“La mamma di Edoardo Donnamaria? No, ti dico la verità: non sono andata a cena da lei, ho mandato solo un messaggio alla sua migliore amica rassicurandola e dicendole che Edo sta bene. La mamma di Donnamaria non l’ho sentita”. Inizia così l’intervista di Nicole Murgia, ospite a Casa Chi, incalzata sulle ultime dichiarazioni di Edoardo Donnamaria prima che l’attrice fosse costretta ad abbandonare la Casa del GF Vip. Il volto di Forum aveva appunto invitato l’amica ad andare a cena dalla madre, situazione che a quanto pare non si è verificata.

Nel prosieguo della chiacchierata a Casa Chi, chiaramente Nicole Murgia entra anche nel dettaglio dei momenti più salienti della sua esperienza al GF Vip, rei di aver quasi portato alla rottura definitiva tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “Io innamorata di Edoardo? Giuro, no! Quando ho visto l’ultima clip per un attimo mi è venuto il dubbio… No, assolutamente!”. L’attrice poi aggiunge: “Edo non mi ha mai fatto avances, nessun atteggiamento che potesse essere frainteso: solo un rapporto di amicizia molto stretto, tutto qua insomma”.

Ultimato e archiviato definitivamente il discorso su Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia rivela però un particolare dettaglio che riguarda il presunto interesse per Antonino Spinalbese. L’attrice non ha mai nascosto una certa attrazione nei suoi confronti, confermandolo appunto anche nel contributo offerto a Casa Chi. “Ad Antonino ho fatto un paio di provocazioni chiare, è stato l’unico: ovviamente non ho fatto nulla di fisico. Diciamo che però è piacevole massaggiare Antonino, anche se non l’ho fatto”. Prima di salutare, Nicole Murgia scherza sulle presunte accuse di essere una provocatrice nata e aggiunge: “Sono brava a fare i massaggi, Antonino l’ha scoperto e me lo chiedeva spesso: quando parlo di provocazioni mi riferisco a questioni verbali“.











