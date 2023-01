Gf Vip: Nicole Murgia innamorata di Daniele Dal Moro?/ Scontro con Oriana per gelosia

Nicole Murgia interessata a Daniele Dal Moro? Nuovi indizi al Gf Vip

Nicole Murgia è entrata nel Grande Fratello Vip da diverse settimane, sconvolgendo in maniera consistente alcune dinamiche già consolidate. Il suo carattere energico l’ha portata a scontrarsi già con diversi coinquilini, ma negli ultimi giorni sembra essere entrata in un vero e proprio triangolo amoroso. Dopo aver dichiarato seppur con cautela il suo interesse per Daniele Dal Moro, nell’ultima settimana sembra essersi avvicinata ulteriormente alimentando lo scontro con Oriana Marzoli, altrettanto interessata al veneto.

Gf Vip: Oriana Marzoli è innamorata di Daniele Dal Moro?/ Tra dubbi e baci passionali

All’interno della casa del Grande Fratello Vip gli intrecci sono all’ordine del giorno e le recenti situazioni sembrano lasciar emergere un nuovo intrigo sentimentale. Al centro delle vicende ci sarebbe Nicole Murgia e il suo presunto interesse nei confronti di Daniele Dal Moro. Dal suo ingresso non ha mai nascosto una certa propensione per il ragazzo, salvo cambiare rotta in maniera decisa proprio nell’ultima settimana. In particolare, vista la vicinanza del veneto ad Oriana Marzoli, si è scagliata contro l’attrice venezuelana rea di non aver tenuto conto dell’interesse dell’amica. Nelle ultime ore i tre hanno avuto un vero e proprio confronto dove sono emerse tutte le gelosie della Murgia.

Riccardo Pezzali, chi è il Boss in incognito 2023/ Presidente della Profunghi

Nicole Murgia e Oriana Marzoli, lo scontro per Daniele Dal Moro

La vicinanza delle ultime ore tra Oriana Marzoli e Daniele Da Moro non è passata inosservata a Nicole Murgia, colpita nel segno dalle avances dell’attrice venezuelana a dispetto delle sue confessioni di interesse verso il veneto. Lo scontro tra le due è stato inizialmente a distanza, senza arrivare al confronto diretto. Quando la passione tra Oriana e Daniele è entrata nel vivo, l’attrice ha però attaccato duramente quella che credeva essere sua amica.

“Guarda che io alcune cose le vedo, però se tu mi dici che è un rapporto che avete sempre avuto e che non c’è interesse, perchè dovrei vedere la malizia“. Queste le parole di Nicole Murgia nel confronto con Oriana, con quest’ultima che l’ha prontamente incalzata: “Che non c’è interesse non l’ho mai detto, ho detto che tu provavi un interesse più forte“. Alla fine del confronto non sembra essere arrivata un effettiva conclusione; pare piuttosto che nessuna delle due sia disposta a fare passi indietro rispetto all’interesse per Daniele Dal Moro. Inoltre, parlando con altri coinquilini, nelle ultime ore Oriana Marzoli avrebbe fatto emergere ulteriori dubbi sull’atteggiamento di Nicole Murgia. A suo dire, risulterebbe strano l’atteggiamento dell’attrice nei confronti del veneto proprio a ridosso della nomination.

Nikita, Dana e Nicole chi sarà eliminato dal Grande Fratello vip?/ Saber in bilico

© RIPRODUZIONE RISERVATA