GF Vip: Nicole Murgia insultata dai “Donnalisi”/ I rumors sulla lite nel parcheggio

Nicole Murgia vs. Le Donnalisi: animi infuocati dopo l’ultima puntata del GF Vip

Essere personaggi influenti all’interno di reality come il GF Vip implica chiaramente la possibilità di creare intorno a sé orde di sostenitori. Tra le ultime tendenze però inizia a farsi largo anche nel mondo televisivo la definizione vere e proprie fazioni in supporto di celebri coppie, come nel caso degli ormai noti “Donnalisi”, (Edoardo Donnamria + Antonella Fiordelisi). Spesso il sostegno può sfociare in duro attacco nei confronti degli outsiders, circostanza realizzatasi con evidenza nel corso dell’ultima puntata del GF Vip.

Nel mirino dei Donnalisi sono finiti diversi concorrenti ma in particolare Nicole Murgia, rea di aver messo nuovamente a repentaglio la stabilità di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la coppia a capo della fazione di supporters. L’attrice, prima di essere eliminata mediante il televoto, è stata al centro di un presunto triangolo piuttosto dibattuto con l’ex volto di Forum accusato di aver avuto atteggiamenti maliziosi proprio nei confronti di Nicole Murgia. Da qui è partito il putiferio, specie in studio; gruppi di ragazze in supporto della coppia hanno iniziato ad inveire in maniera animata e stando ad alcune indiscrezioni il tutto non si sarebbe limitato a ciò che è stato trasmesso.

Come anticipato, dopo la baruffa sentimentale tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, con Nicole Murgia coinvolta, quest’ultima ha dovuto abbandonare la casa in seguito al verdetto del televoto. Dopo aver raggiunto lo studio e Alfonso Signorini, le “Donnalisi” hanno continuato la loro rivolta ai suoi danni con un baccano che non è passato inosservato. Terminata la puntata, il gruppo di sostenitori della coppia più tormentata del GF Vip avrebbe continuato la propria azione di protesta contro Nicole Murgia anche nel parcheggio degli studi televisivi.

L’indiscrezione sarebbe stata rilanciata proprio sui social dai sostenitori di Nicole Murgia. Nelle ultime ore sono apparsi numerosi tweet di persone vicine all’attrice che hanno raccontato l’accaduto commentando in maniera piuttosto negativa: “Le Donnalisi hanno incontrato la Murgia e le hanno urlato zocc**a“. Questa una delle denunce apparse su Twitter nel post puntata da parte di una fan dell’attrice. Chiaramente, non sono arrivate conferme da fonti ufficiali o comunque più attendibili, per cui non si può dare per certa la notizia trapelata nelle ultime ore.

