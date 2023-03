GF Vip: Nicole Murgia, la verità sul “caso” van/ “Bacio con Edoardo? In realtà…”

Nicole Murgia, dal presunto “bacio rubato” da Edoardo al retroscena su Antonino al GF Vip

L’esperienza di Nicole Murgia al Grande Fratello Vip si è conclusa a poche settimane dalla finale, ma di certo il suo percorso è stato tra quelli più degni di nota. La giovane non ha mai nascosto la sua verve e il suo carattere irriverente, al punto da esporsi forse anche in maniera eccessiva rischiando appunto che il pubblico potesse non gradire. Tra gli ultimi eventi che hanno influito sulla sua eliminazione è da menzionare chiaramente il tanto chiacchierato “caso” van e il presunto rapporto ambiguo con Edoardo Donnamaria. Su questo tema e non solo l’attrice si è espressa a The Pipol TV, come sempre senza particolari filtri.

La chiacchierata con Nicole Murgia a The Pipol TV è partita subito con il tema più caldo, ovvero il presunto “bacio rubato” di Edoardo Donnamaria. L’attrice ha subito svelato la sua realtà dei fatti: “Ho visto il video, la questione del bacio raccontato a Milena si riferiva al mio compleanno. Commentavo con lei l’imbarazzo per la sorpresa di Antonino che si è avvicinato e mi ha baciato dopo il ballo. Assolutamente Edoardo Donnamaria non ha provato a baciarmi nel van”. Nicole Murgia svela dunque che la clip che aveva fatto tanto discutere, in cui lei stessa parlava di questo famoso bacio, era in realtà riferita ad Antonino Spinalbese.

Nicole Murgia, stoccata ad Antonella Fiordelisi e la delusione per Edoardo dopo il GF Vip

Una volta smentito il presunto bacio di Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia ha voluto sottolineare la natura del suo rapporto con Edoardo e non è mancata una stoccata nei confronti di Antonella Fiordelisi. “Quello che mi preme chiarire è che io capisco il pubblico e la percezione che c’è da fuori, alcune cose possono essere interpretate. Se uno vede la puntata e la clip tutto può essere fraintendibile; per chi vive la Casa e la stessa Antonella, non c’è stato dubbio sul fatto che io ed Edoardo fossimo solo amici. Lui era molto affettuoso e fisico, hanno montato la clip con me perchè le discussioni con Antonella erano più frequenti. Lei stessa la sera prima mi ha detto: io lo so che tu sei amica di Edoardo, per questo mi sono scaldata”.

A dispetto dei proclami e dell’amicizia di cui si è parlato, Nicole Murgia – sempre a The Pipol TV – ha svelato di essere stata “ignorata” da Edoardo Donnamaria dopo la squalifica al GF Vip. “Se ho sentito Edoardo? Gli ho scritto che mi dispiaceva della squalifica e gli ho augurato il meglio. Lui non l’ha visualizzato: c’è chi dice che non sta utilizzando i social e chi dice che non mi ha voluto rispondere”. Non nasconde una leggera amarezza Nicole Murgia nel raccontare di come non abbia avuto un reale seguito la sua amicizia con il volto di Forum, e sulla squalifica aggiunge: “Ci sono stati dei momenti da parte di tanti di noi in cui la lucidità è venuta a mancare, con il linguaggio abbiamo superato i limiti. Per l’evento in sé di sicuro non è bello però ho sentito delle cose pesanti: per me la violenza è altro”.

I migliori e i peggiori al GF Vip: Nicole Murgia rivela le sue preferenze

Sul finire dell’intervista a The Pipol Tv, Nicole Murgia non manca nell’aggiungere il suo pensiero in merito alle tante chiacchiere condivise sui social. In particolare, il suo risentimento non sembra rivolto nei confronti di chi avrebbe speculato con notizie false, bensì per come le persone a lei vicina si siano sentite ferite e in difficoltà nell’apprenderle. “Mi è dispiaciuto che le persone da fuori abbiano vissuto male le cose lette sui social, come la mia famiglia che non l’ha vissuta bene. Sono consapevole della donna che sono, l’unica cosa che mi è dispiaciuta è leggere notizie che non erano vere”.

Prima di salutare i presenti, Nicole Murgia si è poi presta ad un simpatico gioco; l’attrice, al netto della sua esperienza al GF Vip, ha selezionato chi per lei fosse da considerare il migliore o il peggiore all’interno del reality. “I migliori della Casa? Per me Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi, anche Luca Onestini: sempre coerente. La peggiore? Nikita: lei spacca il pubblico a metà: all’inizio ho provato ad avere un approccio ma poi ho avuto conferma di quello che era, una grande giocatrice“.











