GF Vip, Nikita contro Alberto e Antonino “parlano in codice”/ Clamorosi sospetti

Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon accusa Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2022 ha visto Alberto De Pisis e Nikita Pelizon litigare nel corso delle nomination palesi. La ragazza ha riferito come il coinquilino, settimana scorsa, le chiese in puntata se avesse già fatto la nomination: l’unico loro punto di contatto, secondo la ragazza, in queste prime settimane di reality. Tra di loro sembra esserci incompatibilità caratteriale, ma è la motivazione di Nikita ad aver mandato su tutte le furie l’ex fidanzato di Taylor Mega, che l’ha accusata di essere bugiarda e spiegando di non averle mai chiesto una cosa simile.

Al termine della puntata, però, la Pelizon ha continuato a dirsi poco convinta del ragazzo. Parlando con George Ciupilan, gli ha infatti svelato un retroscena: “Durante la settimana ho notato che Alberto e Antonino parlavano tra di loro. Pensavano che io dormissi in camera e hanno iniziato a parlare senza microfoni, bisbigliando sotto le coperte, tant’è che la produzione ha detto: ‘Mettete i microfoni’. Dicevano quali donne sono più forti e facevano il nome di Antonella e il mio, e parlavano di nomination. Oggi, mentre facevamo i letti, parlavano in codice“.

Nikita Pelizon affronta Alberto De Pisis: “Perché parlavate in codice?“

Nikita Pelizon ritiene dunque che Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese cerchino in tutti i modi di eludere i microfoni, parlando in codice delle possibili nomination da indirizzare alle donne a loro detta più forti della Casa. Fatti che ovviamente violerebbero il regolamento del Grande Fratello Vip 2022. Dopo la puntata la ragazza decide di affrontare De Pisis in un confronto che sembra comunque conciliatore, ma nel quale gli chiede: “Mentre facevamo i letti, tu e Antonino parlavate in codice. Perché parlavate in codice?“.

La reazione del coinquilino appare inizialmente sbigottita, per poi spiegare: “Perché io e Antonino ci conoscevamo già in un certo senso, perché un mio caro amico è anche un amico di Antonino, quindi parlavamo in codice di una persona, ma tu non c’entri nulla“. Nikita però non sembra convinta e ritiene che, in quel discorso con Spinalbese, abbiano parlato anche di lei. Alberto però nega: “Parlavamo di me ed Edoardo, potremmo anche aver fatto il nome di Antonella, ma il tuo nome non me lo ricordo. L’avrei potuto anche fare con il microfono, ma eravamo a letto“. I sospetti della Pelizon sono fondati oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Nikita ha sentito Antonino e Alberto parlare delle donne più forti da nominare, ovvero lei e Antonella, e si sono messi d’accordo, però poi sarebbe lei quella falsa che si inventa che Alberto parla di nomination? #gfvip pic.twitter.com/8YYWfgzva0 — giggia 🦚 (@mummyunicorn) October 10, 2022

Nikita chiede ad Alberto perché parlasse in codice con Antonino e la sua sembra una scusa campata in aria pic.twitter.com/iF3USj8NZm — Alessia (@iamjalessia) October 11, 2022













