GF VIP, “Nikita Pelizon è fidanzata”/ Deianira Marzano: “Il suo ex Matteo Diamante ha prove!”

Nikita Pelizon, concorrente del Grande Fratello Vip, sarebbe fidanzata. Lo scoop è stato lanciato ai microfoni di “Pipol News” dall’influencer Deianira Marzano, che si è detta assolutamente certa di questa affermazione, nonostante la gieffina abbia fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia dichiarandosi ripetutamente single a favore di telecamera. Una rivelazione che chiaramente ha suscitato stupore tra gli ospiti del contenitore andato in onda su Instagram, ai quali Deianira ha anche confidato l’esistenza di prove relative all’esistenza di questo presunto partner nella vita della giovane donna.

Non è un mistero, infatti, che Nikita Pelizon sia l’ex compagna di Matteo Diamante, anch’egli figura televisivamente nota per via della sua partecipazione ad alcuni reality show. Ebbene, proprio lui sarebbe la chiave di volta, ovvero l’elemento in grado di sconvolgere gli equilibri e di mettere a nudo la presunta bugia raccontata da Nikita prima di varcare la porta rossa…

DEIANIRA MARZANO: “NIKITA PELIZON È FIDANZATA E MATTEO DIAMANTE HA LE PROVE”

Diamante, infatti, ha fatto filtrare l’indiscrezione secondo la quale lui sarebbe in possesso delle prove che testimonierebbero la presenza di una relazione corrente tra Nikita Pelizon e un altro uomo, la cui identità al momento è totalmente sconosciuta. Come ha anticipato Deianira Marzano a “Pipol News”, “queste prove dimostreranno che lei è fidanzata e ci sarà quindi molto presto la vendetta dell’ex” che si abbatterà sulla concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Prima di cambiare tematica, pur restando ancora nell’ambito del Grande Fratello Vip, Deianira Marzano ha affermato che “lui è furibondo”, riferendosi con ogni probabilità al presunto partner di Nikita Pelizon, mentre Matteo Diamante “ha messo una storia dicendo che fra poco parlerà” e l’influencer è pronta a scommettere che l’argomento implicito e contenuto nella storia di Diamante sarebbe proprio il fidanzamento attuale della sua ex, che non sarebbe quindi affatto single…

