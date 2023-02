GF Vip: Nikita Pelizon e Matteo Diamante si amano ancora?/ “Sai che quando piangi…”

Nikita Pelizon, crollo emotivo tra le braccia di Matteo Diamante

Essere in nomination al GF Vip può spesso causare momenti di sconforto nei concorrenti, in particolare per la paura di dover abbandonare il proprio percorso nella Casa più chiacchierata d’Italia. Tra i più provati per il verdetto che verrà svelato nel corso della prossima puntata spicca Nikita Pelizon. Nonostante la giovane abbia affrontato l’esperienza più volte nel corso dell’attuale edizione del reality, questa mattina è sembrata letteralmente crollare con conseguente pianto di sfogo con Matteo Diamante.

Il crollo emotivo di Nikita Pelizon è stato documentato da una clip pubblicata proprio dalla pagina ufficiale del GF Vip con protagonisti la giovane e il suo ex fidanzato, Matteo Diamante. Nel video in questione, i due vipponi sembrano in preda ad un momento di euforia e divertimento; si lanciano in giardino per un ballo fatto di saltelli e abbracci a ritmo di musica. Ma le risate dei primi secondi vengono presto smorzate dal pianto di Nikita Pelizon, palesemente in apprensione per il verdetto del televoto che arriverà nella puntata di questa sera del GF Vip.

Nikita Pelizon e Matteo Diamante; baci e carezze in un tenero ballo

Nikita Pelizon e Matteo Diamante, nel video pubblicato quest’oggi dalla pagina ufficiale del GF Vip, hanno dimostrato ancora una volta quanto il loro rapporto d’amore si sia trasformato in un sentimento se possibile ancora più empatico. La giovane si è letteralmente abbandonata tra le braccia del suo ex fidanzato; stretta a lui si è liberata in un pianto liberatorio in vista della prossima puntata che la vede nuovamente a rischio eliminazione.

Il video che racconta la tenera scena, tra abbracci, baci e lacrime dura oltre 3 minuti; attimi caratterizzati quasi totalmente dal silenzio. Nikita Pelizon e Matteo Diamante non si parlano; si stringono, si guardano, lui le asciuga le lacrime e le ricorda: “Quando piangi i suoi occhi diventano ancora più belli“. Un rapporto sincero, una vicinanza che non necessita di turpiloquio o di messaggi di supporto. E’ bastato l’abbraccio a Nikita per sentirsi libera di dare sfogo alle lacrime e stemperare forse la tensione per l’ennesimo confronto con il giudizio del pubblico. Considerati i tanti nomi altisonanti che condividono con la giovane il televoto, la paura di abbandonare la casa del GF Vip è forse ancora più alta rispetto ai precedenti.

