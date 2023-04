GF Vip: Nikita Pelizon replica alle parole di Giaele/ “Non ci sono stati complimenti”

Le parole di Giaele De Donà e la timida frecciatina di Nikita Pelizon: “Ci siamo parlate…”

Quando un reality storico e gettonato come il GF Vip arriva alla sua conclusione, le dinamiche che ne conseguono sono quasi più avvincenti di quelle viste nella Casa. I veleni e le frecciatine si sprecano, complici chiaramente i dissapori che possono nascere durante e dopo l’esperienza. Una delle ultime novità in merito è la “diatriba” a colpi di Instagram tra Nikita Pelizon e Giaele De Donà in merito ai presunti complimenti mancati post vittoria del GF Vip.

Nikita rompe il silenzio dopo GF Vip/ "Non riuscivano a farmi cambiare pensiero"

Qualche giorno fa infatti, tramite il box domande su Instagram, un utente aveva chiesto a Giaele De Donà se effettivamente avesse avuto modo di offrire le proprie congratulazioni a Nikita Pelizon dopo la vittoria del GF Vip. “Ti sei congratulata con Nikita? O siete/ sei rimasta maleducata e non avete/hai fatto nulla?”. A questa domanda un filo pretestuosa, la giovane aveva puntualmente risposto con parole leggermente elusive: “Quindi prima ero maleducata? Grazie ragazzi, sono molto peggio pensate. Certo, con Nikita ho parlato alla fine del programma… Ci siamo parlate”.

Giaele De Donà, scivolone su Cristina Quaranta "Può solo sparecchiare”/ È polemica: poi arriva la spiegazione

Nikita Pelizon conferma il “dialogo” con Giaele ma precisa: “E’ vero, ma i complimenti solo da Tavassi…”

Dalla risposta di Giaele De Donà data su Instagram si evince dunque che un accenno nei confronti di Nikita Pelizon, nonostante le incomprensioni al GF Vip, ci sia stato. Effettivamente, la vincitrice del reality alcune ore dopo è sembrata confermare il tutto proprio su Instagram; salvo poi aggiungere una piccata frecciatina con un particolare retroscena. “Nel box delle domande Giaele ha ricevuto un quesito in cui le si chiedeva se mi aveva fatto i complimenti per la vittoria: ho letto che è stata molto sincera nel dire che abbiamo parlato“.

GF Vip: Nikita Pelizon, "reunion" con Antonella e Ginevra/ "Le persone che sanno…"

Dopo la premessa di Nikita Pelizon che sembra confermare ai suoi followers un incontro pacifico con Giaele De Donà dopo la vittoria del GF Vip, arriva poi una timida stoccata valida anche per altri concorrenti. “E’ vero, abbiamo parlato, complimenti di base non ce ne sono stati, ma sono stata contenta di aver conosciuto suo marito Bradford Beck. E anche contenta per lei che l’abbia rivisto”. Questo il prosieguo del discorso su Instagram di Nikita Pelizon, che aggiunge: “A parte Tavassi che mi ha abbracciata e detto dai, è finito il gioco, una cosa simile: basta ragazzi, altre persone non sono pervenute“. Dunque, la modella svela dunque come nessuno abbia avuto un gesto di sportività nei suoi confronti dopo la vittoria – compresa Giaele De Donà – salvo il timido gesto di Edoardo Tavassi che pare sia stato comunque apprezzato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA