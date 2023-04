GF Vip, Nikita Pelizon ritrova genitori e fratelli/ “Regalo bellissimo riunire tutti”

GF Vip, Nikita Pelizon incontra i genitori: “Non abbiamo resistito a non guardarti“

Nella serata conclusiva del Grande Fratello Vip 2022, è Nikita Pelizon a ricevere la prima emozionante sorpresa di questa finalissima. La concorrente, protagonista del primo televoto flash contro Micol Incorvaia, riceve infatti la visita della famiglia al completo. Dopo aver visto alcune sue foto da piccola e raccontato la sua infanzia, trova nel giardino della Casa un regalo: il nastro con cui era solita giocare e che l’ha riportata con la mente indietro nel tempo, alla sua passione per la ginnastica.

Ma la vera sorpresa è dietro l’angolo perché, in giardino, spuntano i suoi genitori, Mauro e Sabrina. La mamma ricorda di non aver approvato inizialmente la scelta della figlia di partecipare al reality, ma alla fine si è detta contentissima del suo percorso: “Hai fatto tutto questo percorso e ti abbiamo guardata. Non abbiamo resistito a non guardarti. Sai che l’amore di mamma è il più grande di tutto. Sei stata bravissima. Per quanto spero che tu non lo rifaccia, sei stata bravissima“.

Nikita Pelizon con i genitori e i fratelli: “Un regalo bellissimo“

La mamma di Nikita Pelizon parla dell’importanza di quel nastro e della passione della figlia per la ginnastica. E, al Grande Fratello Vip 2022, spiega quanto questa esperienza possa averla cambiata: “Questo nastro è quello che ti è piaciuto nella vita, la ginnastica. Ora hai avuto quello che volevi. Sono felicissima per te, so che ci tenevi tanto e sono sicura che fuori da qua adesso la tua vita cambia completamente“. Interviene anche il papà, che commenta: “Sei stata bravissima, hai capito le mosse degli altri in una maniera incredibile“.

Ma le sorprese non sono finite perché, in giardino, fanno capolino anche i fratelli di Nikita, Jessica e Raffaele. “Un regalo bellissimo riunire tutti quanti in una mia cosa, che i miei non volevano minimamente“, commenta la concorrente in preda all’emozione. Un quadretto familiare che rappresenta la prima, grande sorpresa di questa serata.











