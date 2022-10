GF Vip, Nikita Pelizon vs Alberto De Pisis “mi ha chiesto…”/ Lui replica: “Bugiarda”

Grande Fratello Vip 2022, scintille tra Nikita Pelizon e Alberto De Pisis

Scintille al Grande Fratello Vip 2022 tra Alberto De Pisis e Nikita Pelizon durante le nomination. I due coinquilini non hanno ancora legato e tra di loro sembra esserci distanza, come testimoniano i battibecchi avuti in occasione delle votazioni nella diretta di questa sera. Ad accendere le tensioni è la ragazza, che nomina proprio il concorrente avanzando la seguente motivazione: “Non ci siamo mai avvicinati e l’unico avvicinamento è stato quando mi ha chiesto la scorsa settimana ‘hai già fatto la nomination?‘ E io gli ho detto di no“.

Motivazione che non è affatto piaciuta a De Pisis e che ritiene assolutamente non vera, e glielo dice apertamente: “Ma chi te l’ha chiesto? Ma te lo sei sognata, perché nessuno te l’ha chiesto“. Di fronte alla reazione del ragazzo, Nikita replica: “Immaginavo si offendesse“. Ma Alberto non ci sta: “Non mi offendo, però se dici una cosa non vera te lo dico. Abbiamo parlato alcune volte, io e te non siamo affini su tante cose ed è vero, ma che io ti venga a chiedere chi hai nominato, ti sbagli, non te l’ho mai chiesto“.

Alberto De Pisis accusa Nikita Pelizon: “Bugiarda“

Ma le tensioni in postazione nomination non finiscono qui, perché Alberto De Pisis e Nikita Pelizon tornano nuovamente a battibeccare in diretta al Grande Fratello Vip 2022. Questa volta è il turno di Alberto, che nomina la coinquilina non solo per la loro incompatibilità caratteriale, ormai assodata e riconosciuta da entrambi, ma anche per il battibecco di pochi minuti prima: “Non pensavo fosse anche una bugiarda, perché dire una cosa non vera non mi è piaciuto“.

Il giovane concorrente ancora non ha digerito la motivazione avanzata dalla ragazza, la quale lo attacca su un altro fronte: “Non mi piaci neanche come tratti Gegia. Dire che non fa niente…“. Le incomprensioni la fanno da padrona e tra i due la distanza è abissale.

