GF Vip, Nikita scoppia in lacrime per Luca Onestini/ “Avevo capito male…”

GF Vip 2022, Nikita Pelizon in lacrime dopo il due di picche di Luca Onestini

Al Grande Fratello Vip 2022 si è consumata una profonda delusione nel cuore di Nikita Pelizon. La concorrente, una delle grandi protagoniste di questa edizione, ha infatti avuto un confronto con Luca Onestini per comprendere se effettivamente l’interesse che lei nutre per il coinquilino sia reciproco. La risposta, tuttavia, è stata negativa: l’ex Uomini e donne la vede solo come amica. Nelle ultime ore, dunque, la Pelizon ha vissuto un vero e proprio sconforto ed è scoppiata a piangere immersa nella vasca da bagno, come mostra un video circolante sul web.

Nikita Pelizon prende un due di picche da Onestini/ "Sei solo un'amica per me"

Quello che poteva essere un sentimento reciproco, alla fine si è rivelato essere un interesse unidirezionale. Quando Luca Onestini era in isolamento a causa del Covid, Nikita notava dai video-collegamenti, seppur a distanza, che potesse esserci qualcosa in più di una semplice amicizia. Ora, però, la delusione in amore si è materializzata e la Vippona si è lasciata andare alla lacrime.

Valerio Tremiterra, l'ex fidanzato la dedica a Nikita "Mi manchi"/ La sorella: "Possessione e controllo"

Nikita Pelizon, lo sfogo e la delusione: “Avevo capito male“

Nelle ultime ore Nikita Pelizon ha cercato di incassare il colpo e, chiacchierando con Luca Salatino nella zona beauty del Grande Fratello Vip 2022, esprime tutta la sua amarezza per le parole di Onestini: “Mi ha detto che voleva conoscermi come amica. Lui sa che non volevo conoscerlo come amico e dalle attenzioni che mi dava avevo capito male“. Per lei è arrivato il momento di metabolizzare la delusione, sebbene il processo non sia così semplice né immediato: “Quindi adesso devo fare uno switch e non posso farlo da un giorno a un altro“.

Nikita Pelizon e Onestini: storia fake per i fan?/ Luca risponde ad Antonella e...

Salatino ha cercato in qualche modo di consolarla, supportandola e invitandola a resettare e ripartire da zero, con una consapevolezza in più: “Non ci piangere però, mi dispiace. Alla fine è stato meglio che te l’ha detto adesso“. Nikita accetta il consiglio del coinquilino, sebbene la delusione sia ancora difficile da incassare. A suo dire, sapendo l’interesse che nutriva nei suoi confronti, Onestini avrebbe dovuto comportarsi diversamente con lei e non riservarle tutte queste attenzioni, tra scherzi, giochi e provocazioni: “Avrei preferito che, sapendo che per me non era indifferente, si comportasse in un modo differente“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvip video (@mondodelreality)













© RIPRODUZIONE RISERVATA