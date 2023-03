GF Vip, Nikita smaschera gli autori?/ Video spopola sul web “mi hanno detto…”

GF Vip, Nikita mette nei guai gli autori? La rivelazione ad Antonella

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 andata in onda ieri sera non è stata affatto facile per Nikita Pelizon. La concorrente è stata protagonista di un acceso confronto con Ivana Mrazova in passerella e, a seguire, con Luca Onestini in Casa. Ha poi dovuto fare i conti con la secca critica di Sonia Bruganelli sul suo continuo pensiero rivolto ad Onestini, oltre alla punzecchiatura social di Tina Cipollari, che ha pubblicato un ironico commento su Instagram in riferimento alla concorrente.

Ora, però, Nikita si prende la scena soprattutto per una rivelazione che ha del clamoroso. Chiacchierando con Antonella Fiordelisi dopo la puntata, la Vippona ha fatto allusione ad alcuni consigli che la produzione le avrebbe dato in Confessionale, in riferimento al suo rapporto con l’ex tronista. Consigli che, come deducono gli utenti del web che hanno presto fatto circolare il video, sembrano smascherare gli autori del programma, scoprendo un vero e proprio vaso di Pandora. “Mi hanno detto: ‘Stai serena, se per caso esce sta cosa stai serena perché i sentimenti non si comandano’” rivela.

Nikita Pelizon confessa: “Se avessi voluto fare il gioco…“

La rivelazione di Nikita Pelizon ad Antonella Fiordelisi prosegue: “Io so già che adesso penseranno male qua in Casa. Ormai la cosa si è capita: Nikita è finta, Nikita è costruita, quindi Nikita fa tutto a seconda del gioco“. A suo dire, nel suo comportamento al Grande Fratello Vip 2022 non vi sarebbero strategie né secondi fini: “Se avessi voluto fare il gioco, chiaramente mi sarei comportata in modo diverso. Avrei adocchiato, visto che si è capito che qua funziona la roba della ship, avrei guardato chi ci poteva stare e chi no, non avrei detto che pensavo a qualcuno fuori, non mi sarei incavolata se questa cosa veniva fuori“.

Nikita elenca altri comportamenti che avrebbe potuto tenere, se mai avesse deciso di fingere e giocare: “Mi sarei messa tutta aderente magari, sempre in tiro, sempre figa. Non mi sembra che queste cose le abbia fatte, quindi questo pensiero come ti nasce? Ti dà fastidio? O non mi capisci e quindi cerchi di darmi un’etichetta? Sennò non comprendo“. Nella Casa si sente sempre più sola e ha ben compreso di non essere accettata dal gruppo: “Dato che non mi ci ritrovo nelle loro parole, lascia il tempo che trova. La cosa che mi può magari far male è che è quasi tutta la Casa“.













