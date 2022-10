GF Vip, nuova bestemmia nella Casa?/ Il video impazza sul web

GF Vip, il video della presunta bestemmia diventa virale: le ipotesi dal web

Cosa sta succedendo in queste ore al Grande Fratello Vip 2022? A quanto pare, potrebbe essere scoppiato un nuovo caso di bestemmia nella Casa del GF Vip. Dopo la presunta parolaccia pronunciata da Luca Salatino, sul web sta circolando un video in cui si sente un’imprecazione piuttosto evidente.

Ancora non si riesce a capire a chi appartenga la voce della presunta bestemmia, perchè la persona non è ripresa. Sul web però, il video è diventato virale e le ipotesi sulla clip sono varie. Alcuni utenti pensano che la voce fuori campo sia una montatura, ovvero un video fake. Altri, invece, pensano che ad imprecare non sia stato un concorrente ma un membro della regia del. Quale sarà la verità? Ecco il video:

GF Vip, Amaurys Perez non è stato squalificato per la bestemmia

Durante una puntata del Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini ha affrontato una questione piuttosto spinosa. Nei giorni precedenti alla diretta, gli utenti avevano segnalato una bestemmia pronunciata da Amaurys Perez e Luca Salatino. I vipponi, dunque, rischiavano la squalifica per comportamento non adeguato alle regole: “C’è stata segnalata nel corso del live una presunta bestemmia. Naturalmente come sapete, in caso di bestemmia, le conseguenze sono assolutamente dure e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile, al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Quindi vi terremmo aggiornati e la prossima puntata se qualcuno ha bestemmiato uscirà dalla casa”

La regia del GF Vip, dopo aver visionato i video, ha convenuto che i gieffini non avessero detto nulla di sconveniente: “Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale“.











