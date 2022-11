GF Vip: nuovo caso di cellulare in casa?/ Attilio: “Mimma mi ha messaggiato…”

Grande Fratello Vip 2022: Attilio Romita ha con sé un cellulare?

Com’è decisamente risaputo, da regolamento, la partecipazione al Grande Fratello Vip, prevedrebbe che i super Vipponi, rinchiusi nella casa più spiata di Cinecittà, in cambio di un lauto compenso, non portino assolutamente con lor nessun tipo di strumento di comunicazione con l’esterno, smartphone compresi! Recentemente però, come degli attenti telespettatori hanno notato, questa regola sarebbe stata più volte disattesa da numerosi concorrenti… Cosa è successo? Oltre al Covid pare infatti che dalla porta rossa abbia fato il suo ingresso un altro protagonista inatteso: il cellulare di alcuni Vipponi!

Attilio Romita, rivela ad Antonino una notizia dall’esterno/ Ha usato il cellulare?

Attilio Romita in particolare si sarebbe lasciato scappare l’informazione. Il celebre giornalista, tornato nella Casa dopo la quarantena a cui si è sottoposto causa Covid, in compagnia della sua coinquilina Sarah Altobello, ha affermato di aver ricevuto un messaggio dalla sua compagna Mimma. Ecco le parole esatte: “Mi ha mandato un messaggio, Mimma, sul cellulare. Un messaggio affettuoso con scritto ‘ti aspetto’. Io poi le ho risposto al messaggio chiedendole se potesse darmi notizie da Milano di mia figlia. E non me ne hanno dato”.

Attilio Romita come sta? "La febbre non è ancora passata"/ Si allunga il tempo di rientro...

Grande Fratello Vip 2022, altri casi di cellulare: Patrizia Rossetti e Wilma Goich…

Ma Attilio Romita, in questi giorni, non è l’unico concorrente del Grande Fratello Vip 7 a essersi lasciato scappare l’informazione di aver utilizzato il cellulare. La prima a parlarne era stata la sua compagna d’avventura Patrizia Rossetti che, in diretta, aveva fatto una grande gaffe quando, interpellata da Alfonso Signorini, aveva affermato: “Scusami eh… Ho dovuto mettere in carica il telefonino”. Ma a rivelare il misfatto non è stata solo lei ma anche la più anziana della casa, Wilma Goich, che ha affermato di aver ricevuto dei messaggi in albergo da parte di suo nipote…

Attilio Romita ha lasciato la casa del GF Vip, cosa è successo?/ Dopo Patrizia...

Ciò che ormai appare certo e chiaro è che ai Vipponi risultati positivi al Covid, e dunque in quarantena in Hotel (tra cui, guarda caso: Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Wilma Goich), la produzione deve aver permesso di utilizzare gli smartphone. D’altronde, seppur da contratto non si potrebbe, è chiaro che, visto la loro assenza dalla Casa, il telefonino rimaneva l’unico mezzo per aggiornare i famigliari sul loro stato di salute. Per questo, almeno per il momento, tutti e tre sono decisamente perdonati!











© RIPRODUZIONE RISERVATA